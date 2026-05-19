Il nome di Miroslav Klose torna a circolare nel mondo Lazio dopo più di dieci anni dal suo ritiro, questa volta per la panchina biancoceleste. L'ex attaccante tedesco rientra infatti tra i potenziali candidati della panchina in caso di separazione con Maurizio Sarri, che starebbe lavorando per fare ritorno al Napoli.

L'indiscrezione di mercato

Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella lista dei potenziali nomi per il post Sarri ci sarebbe appunto Miroslav Klose, attuale tecnico del, club militante nelladi cui è alla guida dal 2024.

Un'opzione in più per la Lazio e per il presidente Claudio Lotito, che si sta preparando concretamente all'addio dell'attuale tecnico stilando una lista: oltre a Klose, figurano anche i nomi di Raffaele Palladino e Fabio Pisacane.

Cinque anni indimenticabili in biancoceleste

In cinque stagioni a Roma sponda laziale, dal, Klose ha collezionatocomplessive, realizzandoe vincendo la storicadel 2013, diventando lo straniero piùdella storia del club. Un'assoluta per la tifoseria biancoceleste, capace di incarnare valori come sacrificio, umiltà e senso di appartenenza.

Nella sua prima stagione alla Lazio, il tedesco comanda la classifica marcatori delle Aquile con 15 gol complessivi e e due stagioni dopo, nel 2014/15 riporta la Lazio in Champions League dopo 8 anni, segnando il gol decisivo contro il Napoli. Il 13 marzo 2016 supera Morrone e Pandev come miglior marcatore straniero della storia della Lazio.

ROMA, ITALIA - 25 FEBBRAIO 2016: Miroslav Klose celebra il terzo gol della squadra nella gara di ritorno dei Sedicesimi di Europa League tra Lazio e Galatasaray all0 Stadio Olimpico. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

La carriera da allenatore: dalle giovanili al Norimberga

Dopo il ritiro, Klose ha intrapreso la carriera da allenatore nelcome vice della Nazionale maggiore tedesca, poi dal 2018 ha guidato l'delfino ad arrivare alla Prima Squadra come vice di. Prima del Norimberga, ha allenato in Austria l', dove però è statonel marzo 2023.

Tornato in Germania al Norimberga con una squadra indicata tra le possibili retrocesse, Klose ha costruito un gruppo coeso e competitivo, chiudendo prima con un decimo posto alla sua prima annata nel 2024/25, per poi centrare l'ottavo posto nella stagione corrente in Bundesliga 2.

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Il profilo ideale per la Lazio del futuro?

La sua capacità di far rendere al massimo i talenti potrebbe sposarsi con ladella gestione di Lotito. L'idea potrebbe perciò essere quella di virare su un profilo che conosca già l'ambiente e che incarni uno spirito. Un ritorno, che avrebbe eventualmente già il sapore di storia.

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