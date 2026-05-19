Dopo l'ottimo lavoro sulla panchina del Norimberga, Miroslav Klose potrebbe davvero tornare alla Lazio: i dettagli sulla sua filosofia e sulla sua stagione
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Il nome di Miroslav Klose torna a circolare nel mondo Lazio dopo più di dieci anni dal suo ritiro, questa volta per la panchina biancoceleste. L'ex attaccante tedesco rientra infatti tra i potenziali candidati della panchina in caso di separazione con Maurizio Sarri, che starebbe lavorando per fare ritorno al Napoli.
L'indiscrezione di mercatoSecondo quanto riportato da Sky Sport, nella lista dei potenziali nomi per il post Sarri ci sarebbe appunto Miroslav Klose, attuale tecnico del Norimberga, club militante nella Bundesliga 2 di cui è alla guida dal 2024.
Un'opzione in più per la Lazio e per il presidente Claudio Lotito, che si sta preparando concretamente all'addio dell'attuale tecnico stilando una lista: oltre a Klose, figurano anche i nomi di Raffaele Palladino e Fabio Pisacane.
Cinque anni indimenticabili in biancocelesteIn cinque stagioni a Roma sponda laziale, dal 2011 al 2016, Klose ha collezionato 171 presenze complessive, realizzando 63 reti e vincendo la storica Coppa Italia del 2013, diventando lo straniero più prolifico della storia del club. Un'icona assoluta per la tifoseria biancoceleste, capace di incarnare valori come sacrificio, umiltà e senso di appartenenza.
Nella sua prima stagione alla Lazio, il tedesco comanda la classifica marcatori delle Aquile con 15 gol complessivi e e due stagioni dopo, nel 2014/15 riporta la Lazio in Champions League dopo 8 anni, segnando il gol decisivo contro il Napoli. Il 13 marzo 2016 supera Morrone e Pandev come miglior marcatore straniero della storia della Lazio.
La carriera da allenatore: dalle giovanili al NorimbergaDopo il ritiro, Klose ha intrapreso la carriera da allenatore nel 2016 come vice della Nazionale maggiore tedesca, poi dal 2018 ha guidato l'Under 17 del Bayern Monaco fino ad arrivare alla Prima Squadra come vice di Hansi Flick. Prima del Norimberga, ha allenato in Austria l'SCR Altach, dove però è stato esonerato nel marzo 2023.
Tornato in Germania al Norimberga con una squadra indicata tra le possibili retrocesse, Klose ha costruito un gruppo coeso e competitivo, chiudendo prima con un decimo posto alla sua prima annata nel 2024/25, per poi centrare l'ottavo posto nella stagione corrente in Bundesliga 2.
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Il profilo ideale per la Lazio del futuro?La sua capacità di far rendere al massimo i talenti potrebbe sposarsi con la filosofia della gestione di Lotito. L'idea potrebbe perciò essere quella di virare su un profilo che conosca già l'ambiente e che incarni uno spirito vincente. Un ritorno romantico, che avrebbe eventualmente già il sapore di storia.
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