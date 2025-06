Kolo Muani, pronto e sicuro: “Mi sento bene, voglio solo giocare bene con i compagni”

Nonostante sia arrivato a Torino a stagione in corso, Randal Kolo Muani è tra i pilastri portanti della nuova Juventus. L'attaccante francese, in Serie A, ha segnato 8 gol in 16 presenze, mostrando la letalità della sua morsa e rendendo molto più pericolosa e prolifica la batteria offensiva dei bianconeri. Il Mondiale per Club, d'altro canto, non poteva non iniziare se non con la sua firma. Contro l'Al-Ain, infatti, l'ex attaccante del Paris Saint-Germain ha aperto le marcature all'undicesimo minuto, firmando la sua doppietta sul tramontare della prima frazione di gioco.