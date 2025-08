Decidono i gol di Bonazzoli, Barbieri e Baschirotto. Primo gol in maglia grigiorossa per l'ex Lecce, apparso in ottima forma così come diversi compagni da poco arrivati

Alessandro Stella 3 agosto 2025 (modifica il 3 agosto 2025 | 17:57)

Si chiude nel migliore dei modi il ritiro estivo di Livigno per la Cremonese, che supera 3-0 la Pro Patria (Serie C) nella seconda amichevole stagionale. Contro un avversario di livello tecnico decisamente inferiore i ragazzi di Davide Nicola, pur apparendo a tratti imballati per via dei carichi di lavoro, amministrano la gara dal primo all'ultimo minuto e mostrano diverse trame di gioco interessanti. Decidono i gol di Bonazzoli, Barbieri e Baschirotto.

Quest'ultimo, arrivato pochi giorni fa dal Lecce, è uno delle varie note liete grigiorosse. Insieme a lui infatti prova positiva anche per altri nuovi innesti di mercato come Floriani Mussolini, Pezzella e Zerbin. Unica nota negativa gli infortuni di De Luca e Ceccherini: il centravanti e il difensore sono usciti anzitempo per problemi alla caviglia che andranno valutati nei prossimi giorni. Nessun problema fisico invece per "El Mudo" Vazquez. L'argentino, assente alla gara, ha usufruito di un permesso familiare.

Primo tempo: Cremonese con 5 nuovi acquisti dal 1'. In gol Bonazzoli e Baschirotto — Rispetto al primo test contro il Torino domenica scorsa, il tecnico grigiorosso Nicola schiera cinque nuovi acquisti che in questa settimana hanno avuto tempo per iniziare ad integrarsi. Classico modulo 3-5-2, con Audero in porta e davanti a lui Baschirotto in difesa (con Bianchetti e Folino). Fasce presidiate da Pezzella e Zerbin (a sorpresa sulla destra), mentre Grassi prende il comando in mediana. Per il resto tra centrocampo e attacco ecco volti già noti a Cremona come Collocolo, Vandeputte, De Luca e Bonazzoli.

Ed è quest'ultimo a sbloccare la gara, dopo un inizio lento ma comandato dalla Cremonese. Al 14' i grigiorossi mettono in mostra il loro marchio di fabbrica. Manovra da quinto a quinto, Pezzella crossa e trova Zerbin sul secondo palo che di testa serve Bonazzoli per il più facile dei gol a porta vuota.

La squadra di Nicola controlla il ritmo-partita, mentre la Pro Patria non mette mai la testa fuori dalla propria metà campo. Al 27' ottima combinazione veloce tra Bonazzoli e De Luca, con quest'ultimo che però si fa ipnotizzare da Rovida a distanza ravvicinata. Il raddoppio grigiorosso arriva al 42': corner perfetto di Vandeputte e incornata imperiosa di Baschirotto sul primo palo.

Secondo tempo: girandola di cambi, Barbieri fa subito il 3-0 — Nella ripresa il tecnico Nicola cambia quasi tutti gli interpreti tranne Bonazzoli: dentro anche Nava tra i pali e Floriani Mussolini sulla sinistra. Proprio l'ex Juve Stabia dopo tre minuti vince un contrasto aereo e tocca per Afena-Gyan. Il centravanti ghanese prova un tiro-cross, su cui si avventa in scivolata Barbieri: è 3-0.

Le emozioni di fatto terminano qui, tranne un unico nuovo lampo al 24'. Johnsen si mette in proprio, salta tre uomini e conclude di potenza, trovando però la gran risposta del portiere della Pro Patria. La Cremonese ora tornerà ad allenarsi al Centro Arvedi per concludere la parte di preparazione. Sabato 16 agosto primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Palermo.