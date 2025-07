Davide Nicola alla Cremonese, ora è ufficiale: il comunicato del club

La carriera di Davide Nicola

Dopo aver concluso la sua carriera agonistica nel 2010, in cui ricopriva il ruolo di difensore, Davide Nicola iniziò ad allenare in Serie D partendo dal Lumezzane, suo ultimo club da calciatore. Successivamente arrivò la chiamata del Livorno in Serie B, con il quale ottenne la promozione in Serie A e, alla sua prima stagione in massima serie, terminò ultimo. Per quasi un anno, da novembre 2014 a dicembre 2015, Nicola allenò il Bari, prima di essere esonerato. Nel 2016 divenne tecnico del Crotone, neo-promosso in A, con in quale ottenne una salvezza, ma alla fine del 2017 rassegnò le dimissioni. Per pochi mesi della stagione 2018/2019 allenò l'Udinese. Dalla stagione successiva alla 2021/2022, il 52enne subentrò a campionato in corsa come allenatore di Genoa, Torino e Salernitana e, per tre volte di fila, ottenne altrettante salvezze. A gennaio dello scorso anno, Nicola diventa allenatore dell'Empoli, ottenendo un'altra salvezza. Nella Serie A 24/25, Nicola ha allenato il Cagliari e, anche in questo caso, ha evitato la retrocessione.