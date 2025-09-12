Le accuse, ben 74, riguardano pagamenti a intermediari e agenti, investimenti in proprietà di giocatori: a segnalare le presunte irregolarità è stato il club stesso che ha quindi collaborato con la FA.

La Football Association ha ufficialmente incriminato ilChelsea. Le accuse, ben 74, riguardano pagamenti a intermediari e agenti, investimenti in proprietà di giocatori. A segnalare le presunte irregolarità è stato il club stesso che ha quindi collaborato con la FA. Tutte le presunte violazioni riguardano risalgono al periodo 2009-2022, quando i Blues erano in mano al miliardario russo Roman Abramovich.

Le accuse della FA — La notizia è arrivata con un comunicato stampa dell'FA. Sono ben 74 le accuse mosse nei confronti del club londinese: riguardano tutte dei pagamenti fatti a intermediari o agenti e degli investimenti nelle proprietà di calciatori di terze parti. A segnalare queste irregolarità, però, è stato il club dato che sono state scoperte dagli attuali proprietari, il consorzio BlueCo. Le irregolarità risalgono agli anni in cui Roman Abramovich era proprietario del Chelsea.

Abramovich ha abbandonato il club nel 2002, in seguito a delle polemiche riguardanti la sua amicizia con Putin. La scoperta è avvenuta durante il processo di acquisizione, a seguito di due diligence eseguite sui conti. E le segnalazioni agli organi competenti sono arrivate nel 2022. Si ritiene che siano emersi una serie pagamenti e trasferimenti sospetti a società offshore e familgie dei giocatori. E che tali movimenti di denaro, per milioni di sterline, non siano stati registrati nei conti presentati alla FA, alla UEFAe alla Premier League. Sky Sports News ha appreso che i trasferimenti incriminati includerebbero quelli di giocatori come Eden Hazard, Samuel Eto'o e Willian.

Cosa rischia il Chelsea — Secondo Sky Sports News i Blues non rischiano penalità o sanzioni di tipo sportivo. Molto probabilmente la proprietà dovrà pagare una multa, come accaduto con la UEFA nel 2023. Due anni fa, infatti, la società di Londra ammise all'organo europeo una rendicontazione finanziaria incompleta negli anni di Abramovich. E concordò il pagamento di una multa di circa 10 milioni di euro.