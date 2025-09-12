Il calcio inglese, in particolare la Premier League , ha speso 3,5 miliardi di euro nell’ultima sessione di calciomercato. Tuttavia, questa cifra record non riflette una reale solidità finanziaria. Più della metà dei club delle prime quattro divisioni sono tecnicamente insolventi. Solo uno su cinque registra un bilancio in pareggio. E appena undici delle 94 squadre hanno liquidità sufficiente per coprire tre mesi di stipendi ai propri giocatori.

Lo studio rivela che, tra le 20 quadre della Premier League, solo il Brighton & Hove Albion rispetta i criteri minimi dell’IFR. Estendendo l’analisi alle altre divisioni professionistiche, i requisiti sarebbero rispettati solo da Cambridge United, Carlisle United e Wimbledon . Incredibilmente, l’unico club fino alla sesta divisione che soddisfa tutti i parametri è il Bath City, una società semi-professionistica.

La situazione è allarmante: 43 club su 92 hanno meno di un mese di stipendi disponibili in banca. Come afferma Niall Couper, amministratore delegato di Fair Game: "Se qualcuno avesse ancora dubbi sulla necessità di un regolatore per il calcio, il rapporto di oggi li dissolve. L’imprudenza finanziaria è diffusa, la buona governance è rara e le questioni etiche raramente arrivano ai consigli di amministrazione. Ci sono eccezioni, e siamo lieti di poterle mettere in evidenza."