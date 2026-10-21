Nelle immagini pubblicate da Ryanair si vede Spalletti camminare mentre dirige la seduta di allenamento in vista della sfida con il Rennes
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Alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro il Rennes, il clima intorno alla Juventus è molto teso per la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio. Come se non bastasse, le critiche e le ironie sul momento della Vecchia Signora arrivano da ogni parte. Da tempo Ryanair ha deciso di entrare a gamba tesa sulle vicende sportive con vari tweet e battute, e ha sfruttato il momento complicato del club bianconero e del suo allenatore, Luciano Spalletti, per lanciare l'ennesima provocazione su X. Non è la prima volta che l'account italiano dell'azienda si diverte con battute di questo tipo: in passato aveva già fatto discutere per alcune prese in giro che avevano coinvolto sia i tifosi della Juventus sia il Genoa.
La provocazione di Ryanair su SpallettiL'episodio che ha scatenato il web è rappresentato da un breve video pubblicato da Ryanair nelle scorse ore. Nelle immagini si vede Spalletti camminare sul campo d'allenamento della Continassa, mentre dirige l'ultima seduta di allenamento in vista della sfida con il Rennes. A far discutere, però, non è la clip in sé, ma il testo scelto per accompagnarla. La frase pubblicata dall'azienda è un attacco diretto e sarcastico: "Spalletti va ovunque, tranne che a casa". Il riferimento è alle difficoltà che la Juventus sta attraversando nelle ultime partite e alle immancabili voci di critica nei confronti del tecnico toscano. Una battuta pungente, che gioca sul doppio senso dell'espressione "andare a casa", anche se al momento la dirigenza bianconera non sta assolutamente pensando a un cambio in panchina.
La risposta dei tifosi della JuventusCome era facile prevedere, la mossa non è passata inosservata e ha scatenato la reazione immediata del popolo juventino. Sotto il post, centinaia di utenti si sono schierati per difendere l'allenatore e rispondere all'azienda con lo stesos tono. In molti hanno scelto di ribaltare lo scherzo contro la stessa Ryanair.
Diversi tifosi hanno commentato ricordando i noti disservizi legati ai viaggi low cost, sottolineando che se Spalletti non riesce ad andare a casa, il motivo è probabilmente da cercare in qualche ritardo o problema con uno dei loro voli.
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