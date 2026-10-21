Alla vigilia della delicata sfida di Europa League contro il Rennes, il clima intorno alla Juventus è molto teso per la brutta sconfitta casalinga contro la Lazio. Come se non bastasse, le critiche e le ironie sul momento della Vecchia Signora arrivano da ogni parte. Da tempo Ryanair ha deciso di entrare a gamba tesa sulle vicende sportive con vari tweet e battute, e ha sfruttato il momento complicato del club bianconero e del suo allenatore, Luciano Spalletti, per lanciare l'ennesima provocazione su X. Non è la prima volta che l'account italiano dell'azienda si diverte con battute di questo tipo: in passato aveva già fatto discutere per alcune prese in giro che avevano coinvolto sia i tifosi della Juventus sia il Genoa.

La provocazione di Ryanair su Spalletti

Spalletti va ovunque, tranne che a casa pic.twitter.com/yQHXvYKDrD — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 21, 2026

La risposta dei tifosi della Juventus

L'episodio che ha scatenato il web è rappresentato da un breve video pubblicato danelle scorse ore. Nelle immagini si vedecamminare sul campo d'allenamento della, mentre dirige l'ultima seduta di allenamento in vista della sfida con il Rennes. A far discutere, però, non è la clip in sé, ma il testo scelto per accompagnarla. La frase pubblicata dall'azienda è un attacco diretto e sarcastico: "". Il riferimento è alle difficoltà che lasta attraversando nelle ultime partite e alle immancabili voci di critica nei confronti del tecnico toscano. Una battuta pungente, che gioca sul doppio senso dell'espressione "", anche se al momento la dirigenza bianconera non sta assolutamente pensando a un cambio in panchina.Come era facile prevedere, la mossa non è passata inosservata e ha scatenato. Sotto il post, centinaia di utenti si sono schierati per difendere l'allenatore e rispondere all'azienda con lo stesos tono. In molti hanno scelto di ribaltare lo scherzo contro la stessa