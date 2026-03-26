Il calcio non si gioca solo sul rettangolo verde, ma vive e respira nei bar , nelle piazze e nelle sedi in cui decine di appassionati si riuniscono per condividere una fede . Nel nostro viaggio alla scoperta delle realtà del tifo sparse per l'Italia , ci siamo spinti a Sud , in Calabria , per farci raccontare un progetto giovane ma già incredibilmente strutturato: l'Inter Club "Federico Dimarco" di Pizzo Calabro . Ai nostri microfoni è intervenuto il Presidente Sebastiano Riga , che ci ha aperto le porte di un club dove la passione per i colori nerazzurri si fonde con l'inclusione , i valori sociali e un amore smisurato per i più piccoli .

Le origini del club e il legame con Federico Dimarco

Presidente, partiamo dalle origini: come, quando e da chi è partita l'idea di fondare questo Inter Club a Pizzo Calabro? Avete incontrato difficoltà iniziali? — "L'idea è partita da un gruppo di 5-6 tifosi storici. Un giorno di fine maggio, quasi per scherzo, ci siamo ritrovati a mangiare un celebre tartufo di Pizzo e ci siamo detti: "Qui ci sono tantissimi tifosi nerazzurri, la squadra è tornata ai vertici, questa città meriterebbe un bell'Inter Club". Tra un sorriso e una battuta, il giorno dopo avevamo già preparato l'atto costitutivo. Dal punto di vista amministrativo non abbiamo avuto grandi difficoltà. L'Inter ha un dipartimento dedicato alla gestione dei club che offre un servizio di consulenza a 360 gradi, impeccabile. L'unico vero scoglio poteva essere quello economico per l'apertura della sede, ma i tifosi di Pizzo e dei paesi limitrofi ci hanno supportato fin dal primo istante".

Avete intitolato il vostro club a Federico Dimarco. Perché avete scelto proprio lui? — "Fin dall'Assemblea Costituente ho voluto chiarire che questo club doveva fondarsi su trasparenza e democrazia. Abbiamo quindi messo ai voti il nome a cui intitolare il club. I tifosi più in là con gli anni avrebbero forse preferito una gloria storica, ma moltissimi bambini hanno espresso il desiderio di intitolarlo a Dimarco. E io sono stato il primo ad appoggiarli. Federico rappresenta l'interismo dalla nascita. È un ragazzo cresciuto in curva, è l'interista per eccellenza. Aver scommesso su di lui sta dando grandi frutti. I bambini si identificano in lui e non poteva esserci scelta migliore".

Siete mai riusciti a contattarlo per fargli sapere dell'esistenza di questo club a lui dedicato? — "Assolutamente sì. Lui sa benissimo dell'esistenza del nostro club e ci ha anche mandato i suoi saluti. Il nostro sogno, ovviamente, è quello di averlo qui a Pizzo. Sappiamo che i ritmi serrati della stagione rendono difficili gli spostamenti, ma quest'estate, quando sarà libero dagli impegni sportivi, proveremo sicuramente a invitarlo per fargli vedere la "sua" sede".

Quali sono state le tappe fondamentali e le emozioni più grandi di questo percorso? — "Noi siamo abituati a programmare tutto nei minimi dettagli. L'Assemblea Costituente c'è stata il 27 maggio 2025, mentre l'affiliazione ufficiale all'Inter è arrivata intorno al 20 giugno. L'inaugurazione fisica della sede l'abbiamo fatta il 26 ottobre. Sono stati tre momenti di grandissima emozione. Il brivido più grande è arrivato proprio all'inaugurazione. C'erano così tanti bambini, donne e intere famiglie che faticavamo a riconoscerci là dentro. In fondo, stiamo facendo tutto questo soprattutto per i bimbi".