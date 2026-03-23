Un risultato che mette in difficoltà il percorso di entrambe le squadre. Esposito illude all'avvio, ma Ndour permette ai viola di allungare dalla zona retrocessione

Gianmarco Inguscio Collaboratore 23 marzo 2026 (modifica il 23 marzo 2026 | 10:49)

Fiorentina-Inter: un match senza infamia né tantomeno lode. Tra due formazioni "costrette" a vincere in vista dei propri obiettivi, a spuntarla è solo un incerto pareggio. Ai nerazzurri sarebbe bastata un'incornata vincente di Pio Esposito, che assistito da Barella, realizza il gol del momentaneo vantaggio dopo appena 39 secondi. Eppure, le paure della formazione di Cristian Chivu riecheggiano per tutto il match, fino al pareggio firmato da Ndour al 77'. Un aspetto che, per i nerazzurri, inizia a diventare preoccupante in ottica scudetto: non riuscire più a vincere.

Questo è un dato di fatto per Lautaro - ancora assente per infortunio - e compagni. I due pareggi con Atalanta e Fiorentina, arrivati dopo la sconfitta nel derby della Madonnina, mettono seriamente i Bastoni tra le ruote al cammino nerazzurro: in tre partite si passa da 13 a soli 6 punti di vantaggio sulla concorrenza. Un dato apparentemente nullo, ma agli occhi dei più, diventato preoccupante. Tuttavia, se De Gea non avesse neutralizzato il destro di Esposito, il risultato verterebbe in favore dell'Inter.

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Fiorentina-Inter: I viola sfiorano il successo — È una Fiorentina più consapevole e matura. Una squadra che, al netto di quanto fatto nelle stagioni precedenti, in quella attuale deve lottare nelle retrovie per conquistare una salvezza tutt'altro che scontata. Paolo Vanoli ha si è giocato tutte la carte in suo possesso per trasmettere alla squadra l'importanza di ogni singola partita. Un aspetto dimostrato anche nella notte di 'San Siro' contro la corazzata nerazzurra.

I viola, infatti, contrastano il pressing forzato dei nerazzurri, cercando di ottimizzare le ripartenze e creando anche una serie di occasioni nitide, sfiorando il vantaggio. Stando a quanto merso dal campo, la sensazione è che questa squadra possa raggiungere la salvezza. Un traguardo spesso scontato, ma che in questa stagione vale come uno scudetto.

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La stagione dei nerazzurri si complica: scudetto riaperto? — La sensazione è proprio questa. Al termine della stagione mancano ancora otto appuntamenti ma la distanza dal Milan è di appena sei punti, senza dimenticare i campioni in carica del Napoli che restano guardinghi a meno sette. I nerazzurri appaiono stanchi, però, per affrontare il rush finale serviranno energia, determinazione e, soprattutto, voglia di vincere. Il calendario di certo non aiuta: dopo la sosta per le nazionali, impone due big match con Roma e Como, prima di Cagliari, Torino e Parma, a completare il quadro delle prossime cinque giornate. Intanto, il 21 aprile ci sarà da affrontare la gara di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro la formazione di Fabregas.

Se per l'Inter la situazione rischia di complicarsi, per la Fiorentina potrebbe risolversi: il prossimo match sarà sul campo del Verona, prima dell'andata dei quarti di Conference League contro il Crystal Palace. Poi il campionato si deciderà tutto nelle sfide successive, rispettivamente contro Lazio, Lecce, Sassuolo e Roma. Ad oggi, i viola vantano due punti di distanza dalla zona rossa, ma la percezione è che tra Lecce e Cremonese, siano proprio i beniamini dell''Artemio Franchi' a spuntarla. Una Fiorentina dunque ritrovata? Forse si. La strada dell'umiltà ha di certo aiutato in una stagione insolita.

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