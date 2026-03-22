Fiorentina-Inter 1-1, le statistiche: Esposito illude, Viola promossi

Finisce in pari a Firenze: i nerazzurri passano in vantaggio, ma vengono riacciuffati sul finale

Carmine Panarella 22 marzo - 23:15

Finisce 1-1 tra Fiorentina e Inter, una gara dai due volti: partenza fulminea dei nerazzurri, risposta tardiva ma meritata dei viola. L’Inter sblocca immediatamente il match con Pio Esposito al 1’, trovando il vantaggio a freddo. Da lì in poi i nerazzurri hanno provato a gestire la gara, ma senza riuscire a chiudere la partita e con qualche rischio di troppo nelle retrovie. La Fiorentina cresce alla distanza e trova il pareggio con Ndour al 77’, premiando una prestazione in cui ha creato di più sotto porta.

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xG e grandi occasioni — Il dato dei goal attesi (xG) sorride alla Fiorentina: 2.28 contro 1.32 dell’Inter. I viola producono occasioni più pericolose e con maggiore continuità. Anche le grandi occasioni confermano questa lettura: 3 per la Fiorentina, 2 per l’Inter. Questo testimonia che il vantaggio iniziale nerazzurro non abbia poi indirizzato la gara e la Viola si sia resta protagonista di un'ottima gara.

Tiri totali e parate — La Fiorentina conclude di più: 16 tiri contro 12. Le parate sono 5 per l’Inter e 3 per la Fiorentina, segno che il portiere nerazzurro è stato chiamato più volte in causa. Purtroppo per l'Inter, sul gol di Ndour le colpe di Sommer sono più che evidenti: la sua debole respinta su un tiro non irresistibile di Gudmunsson spalanca le porte per il pareggio della squadra di casa.

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Possesso palla, passaggi e contrasti — L’Inter domina nel possesso palla (60% contro 40%) e nei passaggi completati (577 contro 382), gestendo a lungo il pallone. La Fiorentina però è più incisiva quando attacca e sfrutta meglio le transizioni, mentre l’Inter fatica a trasformare il controllo del gioco in occasioni nitide. Nei contrasti netta superiorità nerazzurra (16 contro 4), a dimostrazione di una squadra aggressiva nel recupero palla.

Calci d’angolo, falli e disciplina — L’Inter conquista più calci d’angolo (5 contro 3) e più calci di punizione (16 contro 12), mentre la Fiorentina commette più falli (16 contro 12). Perfetto equilibrio nei cartellini gialli: 3 a 3, in una partita intensa ma corretta.

Il risultato finale riflette l’andamento del match: Inter padrona del possesso palle, Fiorentina più pericolosa. Il gol lampo di Pio Esposito illude i nerazzurri, ma alla lunga la pressione viola porta al meritato pareggio firmato Ndour. Un pari che vale oro nella corsa alla salvezza per la Fiorentina, ma che invece segna un altro passo falso per l'Inter, che ora inizia a sentire il fiato sul collo delle inseguitrici.