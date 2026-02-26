Obiettivo gli ottavi di finale di Conference League. La Fiorentina, dopo l'importante successo in campionato contro il Pisa, cerca oggi il pass per il turno successivo. Stasera i Viola ospitano all'Artemio Franchi i polacchi dello Jagiellonia. Si riparte dal 3-0 dell'andata. Un risultato che mette la squadra di Vanoli con un piede e mezzo dall'obiettivo ma guai ad abbassare la guardia. In questa competizione, giusto per le statistiche, i toscani hanno scoperto di avere un bomber "nascosto": Luca Ranieri.
Conference League
Fiorentina, il tuo capocannoniere è un difensore: Ranieri si riscopre bomber d’Europa
Fiorentina, Conference League è casa per Ranieri: numeri da bomber per il... difensore—
Di ruolo è difensore ma in Conference League si riscopre attaccante e soprattutto bomber. Luca Ranieri, nella sfida di andata, ha realizzato la rete del 3-0 al 53' mettendo così un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. Per il nativo di La Spezia si è trattata della seconda marcatura in questa stagione di Conference ma, andando ancora più dentro, si scopre che il classe '99 ha numeri molto interessanti.
Da quando veste la maglia della Fiorentina, Ranieri ha collezionato 37 presenze nelle Coppe Europee, tutte in Conference League, ma il dato curioso quanto pazzesco riguarda le volte in cui il difensore ha trovato la via della rete, ovvero ben 7 volte. Numeri assolutamente niente male per un giocatore che dovrebbe avere il compito di difendere la propria porta.
In due casi, come ricordiamo, Ranieri ha sfiorato la vittoria della competizione prima contro il West Ham e poi contro l'Olympiakos. In due anni consecutivi. Adesso il 26 enne vuole provare a condurre la sua squadra a quel trofeo che, appunto, per due volte ha visto sollevato dagli avversari. Intanto, sarà prima di tutto importante non sottovalutare l'avversario stasera nonostante il punteggio sia nettamente a favore dei Viola.
© RIPRODUZIONE RISERVATA