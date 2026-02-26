Obiettivo gli ottavi di finale di Conference League . La Fiorentina , dopo l'importante successo in campionato contro il Pisa , cerca oggi il pass per il turno successivo. Stasera i Viola ospitano all'Artemio Franchi i polacchi dello Jagiellonia . Si riparte dal 3-0 dell'andata. Un risultato che mette la squadra di Vanoli con un piede e mezzo dall'obiettivo ma guai ad abbassare la guardia. In questa competizione, giusto per le statistiche, i toscani hanno scoperto di avere un bomber "nascosto": Luca Ranieri .

Fiorentina, Conference League è casa per Ranieri: numeri da bomber per il... difensore

Di ruolo è difensore ma in Conference League si riscopre attaccante e soprattutto bomber. Luca Ranieri, nella sfida di andata, ha realizzato la rete del 3-0 al 53' mettendo così un'ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale. Per il nativo di La Spezia si è trattata della seconda marcatura in questa stagione di Conference ma, andando ancora più dentro, si scopre che il classe '99 ha numeri molto interessanti.