Pierre Kalulu si racconta a L'Equipe: ecco le parole del difensore francese tra il ritorno in nazionale, i social, e l'ultima espulsione rimediata

Giammarco Probo 25 febbraio 2026 (modifica il 25 febbraio 2026 | 18:32)

In casa Juventus non si sta vivendo sicuramente un bel periodo, soprattuto nel reparto difensivo. Uno dei migliori per quanto riguarda la difesa è senza dubbio Pier Kalulu. Il difensore francese si sta rendendo protagonista di una stagione più che positiva quest'anno. L'ex Milan durante l'intervista rilasciata a L'Equipe è tornato nuovamente a parlare dell'espulsione a San Siro e ha rivolto soprattutto lo sguardo anche al Mondiale con la sua Francia.

Kalulu: tra le critiche social ed il ritorno in nazionale — IL RITORNO IN NAZIONALE -"Mi sento pronto per tornare in nazionale, so di aver fatto tutto il possibile, di essere in forma e quindi sono sereno. Ho avuto la fortuna di indossare la maglia dei Blues che rappresenta il massimo per noi francesi dal punto di vista professionale”.

LE CRITICHE SUI SOCIAL -"Le critiche sui social? Sono stato un tifoso, so come funziona. È una frustrazione momentanea, scrivi quello che vuoi e poi vai a dormire. Come giocatore, sei tu la persona che viene criticata, quindi ti pesa, ma in realtà non bisogna prenderla sul personale. Io dico e penso che se non vuoi leggerlo, non andare sui social, anche quando le cose vanno bene. Non c'è bisogno di aspettare che un qualcuno casualmente ti dica se sei bravo o no, la penso cosi"

L'EPISODIO A SAN SIRO - "Dopo l'Inter ho spento il cellulare, non volevo vedere ne sentire nessuno. Tanti hanno parlato, ma la squalifica l'ho subita lo stesso ed è rimasta quindi inutile confrontarsi"