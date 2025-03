La vera storia del Derby dei Liquori; Avellino-Benevento: domenica sera, si decide la B

I lupi dell'Irpinia e le streghe di Benevento: domenica al Partenio di Avellino, daranno vita al Derby dei Liquori, per il girone C della serie C. L'Avellino si gioca la testa della classifica che vuol dire serie B, il Benevento il treno playoff

Michele Bellame Redattore 26 marzo 2025 (modifica il 26 marzo 2025 | 10:06)

La classifica recita, che l'Avellino si gioca punto a punto la testa della classifica con l'Audace Cerignola: 58 i pugliesi, 57 i lupi dell'Irpinia. Il Benevento, dista un po': 45 punti, quinto posto, dietro Monopoli e Crotone. Con un occhio anche alle spalle, visto che Catania e Potenza distano pochi punti.

La Strega, ha buttato al vento la vetta della classifica: la squadra governata da Vigorito, stenta ad uscire dalla terza serie, dopo quelle romantiche comparse in massima serie di qualche anno fa. L'Avellino si è affidata a Raffaele Biancolino, come ai tempi del derby vinto col Napoli nello spareggio per la B. L'allenatore dei lupi ha capito come far suonare la sua orchestra: è stato promosso dalla primavera in prima squadra dopo l'esonero di Michele Pazienza, e veleggia verso l'alta classifica da settimane continuamente.

Domenica, alle ore 19.30, l'orario fra l'aperitivo e la cena, tornerà il Derby dei Liquori al Partenio: l'anno scorso, doppia vittoria anche al Vigorito - Santa Colomba, dell'Avellino. L'andata del match di questo campionato, invece, è finita 2-2 a Benevento.

Il Derby dei Liquori: l'Arthemis contro lo Strega Sfida dal sapore antico fra irpini e sanniti, fra la Stregae il Lupo. Il 23 febbraio 1947, quando l'Avellino scese in campo contro il Benevento, al Partenio. Le due squadre erano le uniche campane inserite nel girone B, dell'allora Serie C della Lega Sud. L'Avellino scese in campo con la maglia di colore verde, e non l'ha mai più tolta. Così come il Benevento, che scelse il giallo.

Leggenda vuole che alla vigilia della partita ci fu un'accesa discussione fra le due tifoserie, a proposito dei due liquori tipici che si producono nelle rispettive zone d'appartenenza. Di quale fosse più buono. Campanilisticamente. A Benevento, si esaltavano le qualità del Liquore Strega, di colore giallo. Ad Avellino, quelle dell'Arthemis, di colore verde, prodotto dai padri Benedettini di Montevergine. Allora, leggenda vuole, che le due squadre scesero in campo con i colori dei due liquori tipici delle due città. L'Avellino indossò il verde, il Benevento il giallo, con rifiniture rosse, ed aveva come simbolo proprio la Strega.

Ma, c'è un precedente ancora più vecchio del 1947, senza particolari conferme nel tempo. Risale al 1924, precisamente il 13 aprile: in quella data, cadeva la domenica delle palme. L'Avellino viene fondato nel 1912, mentre il Benevento nel 1929. Evidentemente la squadra coinvolta non è direttamente imparentata con quella attuale, ma tant'è che in quella lontanissima domenica, ci fu tutt'altro che pace. Un giocatore del Benevento, tale Ambrosini, segna. Il gol scatena un parapiglia fra i giocatori. Ad un tratto, un giocatore del Benevento che sedeva in panchina, sfodera una rivoltella e punta il portiere dell'Avellino, Galasso. Per sedare la rissa, intervenne un capitano dell'esercito, che in flagranza di reato arresta il giocatore.

Si rinnova il Derby dei Liquori: ottant'anni dopo, Avellino-Benevento vale la B Avellino e Benevento sono a riposo dopo il turno non giocato contro Taranto e Turris, che sono state escluse dal campionato d'appartenenza. Alle ore 19.30, di domenica 30, il Partenio si presenterà col vestito buono delle grande occasioni, per un derby che vale la serie B. L'Audace Cerignola ha perso l'ultima contro il Crotone, in trasferta. E, dista appena un punto. L'entusiasmo è palpabile, nella piazza avellinese, che sogna la serie B dopo anni di dilettantismo. Il Benevento, invece, punta in alto, ma è lontano dalla vetta e, quindi, dalla promozione diretta. Sarà una sfida tutta da godere, fra due squadre forti e due tifoserie appassionate.

L'Avellino è col morale alto, ed incute timore in ogni stadio: dopo la sconfitta allo Zaccheria di Foggia, la squadra di Biancolino ha vinto col Crotone, a Caserta con la Casertana, con la Juventus U23, a Messina e col Trapani. In casa Benevento invece, la vittoria manca addirittura da gennaio, dal 3-2 col Catania. Dopo la partita con la Casertana al Pinto di Caserta, la società sannita ha esonerato Michele Pazienza per richiamare Gaetano Auteri.