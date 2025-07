Igor Protti torna a far parlare di sé, purtroppo questa volta non per un gol o un’impresa sportiva, ma per una battaglia personale che ha scelto di condividere pubblicamente. Con un messaggio intenso e toccante pubblicato su Instagram, l’ex attaccante di Bari, Livorno, Napoli e Lazio ha annunciato di essere alle prese con un male che richiederà un lungo percorso di cure. "Poco più di un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite. Ho subito un primo intervento chirurgico e la prossima settimana comincerò le cure per cercare di migliorare la situazione e poter essere nuovamente operato tra qualche mese", ha scritto l’ex bomber.