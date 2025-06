"Molti mi hanno visto come avversario ma questo rispetto significa che ho fatto calcio nel modo giusto", l'ex attaccante commenta così la sua presenza ad Operazione Nostalgia

Domenica 8 giugno si è tenuto a Parma l'evento Operazione Nostalgia . Un momento di incontro tra i tifosi e vecchie glorie del calcio italiano. Amarcord allo stato puro. Una nostalgia per il calcio di due-tre decenni fa che i suoi interpreti hanno voluto far rivivere alle migliaia di tifosi accorsi nella città ducale. Tra i tanti giocatori ad avervi preso parte c'era Igor Protti che ha lasciato alcune dichiarazione all'inviato di Derbyderbyderby.it Michele Bellame .

L'ex bomber di Bari e Livorno si è detto contento di questo momento, soprattutto perché i tifosi accorsi gli hanno mostrato rispetto nonostante gli anni da avversario: "Ritrovarsi in queste occasioni è fantastico perché qui ci sono tifosi che mi hanno visto giocare con la loro maglia addosso - ha dichiarato - ma molti mi hanno visto giocare da avversario e questo rispetto mostratomi significa che ho fatto calcio nel modo giusto. Quello che si aspetta la gente".

Lo Zar di Bari e Re di Livorno ha lasciato anche alcune dichiarazioni sul Napoli, attuale campione d'Italia e squadra con cui ha giocato nella stagione 1997-98: "Tutte le maglie che ho indossato le ho amate perché a me indossare una maglia di una squadra anche solo una volta è una cosa molto importante e non posso dunque che essere felice per il Napoli". Protti che nella sua esperienza azzurra ha totalizzato tra campionato e coppe 31 presenze e 6 reti.