Orgoglio Fermana, bravo Igor Protti: battuto nel derby l’Ancora strafavorito…

Gran tifo oggi domenica 12 febbraio, allo Stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, per il derby marchigiano Fermana-Ancona, valido per la ventisettesima giornata, prima del girone di ritorno, di Serie C, girone B. I padroni di casa venivano dalla sconfitta esterna per 2-0 contro l’Entella e hanno iniziato la sfida dodicesimi con 32 punti. Gli ospiti dell'Ancona arrivavano invece dal successo casalingo per 2-1 contro la capolista Reggiana, che ha rappresentato per loro il ottavo risultato utile consecutivo.