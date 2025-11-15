Nell'amichevole giocata contro l'Angola, il centravanti dell'Inter ha colto l'occasione per consolidare la sua posizione tra i primi 5 marcatori di sempre dell'Argentina

Pietro Rusconi 15 novembre - 13:04

Lautaro Martinez, nell'amichevole contro l'Angola, ha segnato il suo 36esimo gol in maglia albiceleste. È un numero speciale perché la punta ha appena superato Hernan Crespo, fermo a 35 reti. El toro si gode il quarto posto in solitaria, in attesa dei Mondiali nordamericani. L'estate prossima sarà infatti l'occasione giusta per tentare l'aggancio al terzo posto occupato dal Kun Agüero con i suoi 42 gol.

Le eredità pesanti di Lautaro — Lautaro Martinez è stato sempre chiamato a prendere l'eredità di nomi importanti. Tutti argentini, divisi tra club e nazionale. Al Racing club ha dovuto fare i conti con il ritiro di Diego Milito (un fantasma che lo accompagnerà anche nell'avventura interista) nel 2016, già con ottimi risultati (27 gol in 62 partite sulla soglia dei 21 anni). All'Inter è stato il turno dell'eredità di Mauro Icardi e di come sta andando la storia tra Lautaro e i nerazzurri, forse, non c'è neanche bisogno di raccontarlo. Con la nazionale argentina, il Toro di Bahia Blanca si è dovuto confrontare con il lascito di alcuni mostri sacri del calcio, tra cui Gonzalo Higuain e Sergio Agüero.

Nonostante qualche momento di difficoltà (la titolarità decisiva conquistata da Julian Alvarez a suo discapito), le gioie con l'albiceleste sono state molteplici. Di grande importanza infatti sono le 2 Copa America vinte da protagonista assoluto (3 gol nel 2021, 4 nel 2024). Finora sono dunque 36 gol e una grande intesa sviluppata con Leo Messi: nell'ultimo match contro l'Angola 1 gol per ciascuno con l'assist reciproco.

La grande stagione del capitano dell'Inter — Il nazionale argentino sta vivendo un grande periodo di forma sottoporta: 3 gol nelle ultime 3 presenze fra Inter e Argentina. Lautaro sta producendo buoni numeri nella stagione '25-26: 8 gol in 14 match con la maglia nerazzurra, con una grande continuità in Champions.

Ma l'apporto che sta dando l'argentino al club di Milano quest'anno è soprattutto in termini tattici e caratteriali: l'aiuto dentro (la crescita esponenziale dei compagni Bonny e Pio) e fuori dal campo che sta dando a mister Chivu, si riflette nelle prime posizioni occupate in italia e in europa.