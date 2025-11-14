Il presidente del Barcellona Joan Laporta ha annunciato un'importante novità riguardante Lionel Messi . Il massimo dirigente blaugrana infatti, ha spiegato a Catalunya Radio che vuole rendere omaggio alla leggenda argentina facendo commissionare una statua da esporre fuori dal Camp Nou. Se le sue parole dovessero diventare realtà, l'attuale capitano dell' Inter Miami , club di MLS , diventerebbe il terzo ad ottenere una statua in quella specifica zona di Barcellona. Prima di lui, è avvenuto a László Kubala e Johan Cruijff .

Un'idea che sembra lontana dalla realtà ma che potrebbe realizzarsi quanto prima, con il presidente del Barcellona che ha annunciato che sta lavorando alla commissione di una statua che possa rendere omaggio a Lionel Messi. La scultura avrà il suo spazio all'esterno del Camp Nou, vicino a quelle di due leggende del club catalano come l'ungherese Kubala e l'olandese Cruijff, il quale ha anche allenato il Barça vincendo anche la prima e storica Champions League nel 1992 battendo 1-0 , grazie alla punizione di Ronald Koeman, la Sampdoria allora Campione d'Italia in cui giocavano Vialli e Mancini .

Queste le parole del presidente a Catalunya Radio: "Ci piacerebbe tantissimo una statua di Messi al Camp Nou. Credo che tutti i tifosi del Barça sarebbero entusiasti di avere una statua di Leo vicino a quelle di due grandi figure della storia del club. Sono convinto che tornerà ad essere legato al Barcellona. Non so cosa vorrà fare al termine dell'esperienza all'Inter Miami, ma sa che le nostre porte sono sempre aperte. Messi ha il nostro rispetto e la nostra ammirazione. Merita un grande tributo, il più bello del mondo. Parlando coi colleghi in consiglio, pensiamo che si deve fare qualcosa di più per Leo. Dovrebbe avere una statua al Camp Nou, così come l'hanno avuta Cruijff e Kubala. Ci stiamo lavorando perché è giusto che Messi ne abbia una sua in quanto riferimento per il club. Ovviamente, la famiglia deve dare l'approvazione. Quando sarà il momento e ci sarà il progetto della statua, verrà fatta la proposta. In qualità di tifosi del Barcellona, a noi piacerebbe molto".