L'Argentina si è allenata giovedì mattina allo stadio Martinez Valero della città spagnola per preparare l'amichevole con l'Angola

Filippo Montoli 13 novembre - 16:34

Leo Messi ha ricevuto un regalo inaspettato a Elche. Il presidente dei Franjiverdes ha regalato la maglia della squadra con il numero 10 e il nome del campione argentino. La foto della consegna del regalo è andata subito virale su X. La Pulce si trova nella città spagnola con la sua Argentina per preparare l'amichevole del 14 novembre con l'Angola. Messi farà poi ritorno negli Usa per i playoff di MLS.

Il regalo del presidente dell'Elche a Leo Messi — La presenza dell'Argentina a Elche ha attirato come previsto migliaia di tifosi e curiosi. La Nazionale campione del mondo si è allenata giovedì mattina allo stadio Martinez Valero. La sessione, aperta al pubblico, è stata seguita da poco più di 20 mila persone. Oltre all'allenamento, questi fortunati spettatori hanno potuto assistere a un simpatico siparietto tra Leo Messi e il presidente dell'Elche, Christian Bragarnik.

Il proprietario del club della Comunità Valenciana, argentino, non ha voluto perdere l'occasione per fare un regalo alla Pulce: una maglietta della squadra biancoverde. Personalizzata con il cognome del campione argentino e il suo numero 10, il dono ha spiazzato Messi. La sua reazione a caldo, ripresa da alcune fotografie pubblicate sul profilo X del club, è andata in poco tempo virale e ha strappato più di un sorriso. Nelle immagini si vede il capitano dell'Albiceleste portarsi le mani alla testa, incredulo.

Messi e compagni saranno impegnati venerdì 14 novembre alle 17:00 nell'amichevole con l'Angola. Come successo al Martinez Valero, anche i biglietti per assistere al match allo stadio 11 de Novembro sono stati polverizzati in pochi minuti. Dopo l'impegno con la Nazionale, il numero 10 tornerà negli Usa per preparare il prossimo turno dei playoff di MLS. L'Inter Miami, dopo aver eliminato Nashville, dovrà affrontare Cincinnati.