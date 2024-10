La Lazio cala il tris al Genoa, gol e spettacolo tra Monza e Venezia

La apre Noslin, la chiude Vecino: Genoa ko

Baroni non cambia modulo ma inserisce Noslin e Isaksen al fianco di Dia a supporto dell'unica punta Castellanos. Pinamonti il riferimento in attacco nel 4-4-1-1 di Gilardino. Nuno Tavares è scatenato e al 10' scarica il destro da fuori area che termina di poco alto. Al 21' i biancocelesti si portano in vantaggio: percussione di Tavares per Noslin. L'esterno punta l'uomo e calcia all'angolino basso, dove Leali non può arrivare. Al 39' Castellanos per poco non raddoppia di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La ripresa vede i biancocelesti sfiorare il raddoppio in più occasioni, soprattutto con Castellanos. Al 54' l'attaccante argentino si gira in area e calcia verso la porta: fuori di pochissimo. Il Genoa non riesce mai a impensierire i padroni di casa e subisce due reti nel finale di match. Prima Pedro segna un gol fortunoso su rimpallo, poi Vecino chiude a rete su un assist al bacio di Nuno Tavares.