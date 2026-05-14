La finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter doveva rappresentare uno degli eventi televisivi più forti della stagione calcistica italiana. Invece i numeri registrati da Auditel hanno raccontato una realtà molto diversa, perché la sfida dell’Olimpico ha fatto segnare il peggior risultato televisivo degli ultimi 17 anni per una finale della competizione. Secondo i dati diffusi nelle ultime ore, la partita ha raccolto poco più di 5,5 milioni di spettatori con uno share rimasto sotto il 28%. Numeri sufficienti per dominare la serata televisiva senza particolari concorrenti, ma decisamente inferiori rispetto alle grandi finali del passato.

Il dato ha sorpreso parecchio soprattutto considerando il livello mediatico della partita. In campo infatti c’era un’Inter protagonista praticamente ovunque negli ultimi mesi, tra campionato, Champions League e corsa ai trofei. Dall’altra parte una Lazio reduce da settimane molto intense e da una finale che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto attirare grande attenzione. E invece il pubblico generalista sembra aver risposto molto meno rispetto alle aspettative, confermando una tendenza che nel calcio italiano si sta vedendo sempre più spesso negli ultimi anni.

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ROMA, ITALIA - 13 MAGGIO: Lautaro Martinez dell'FC Internazionale Milano segna il secondo gol della sua squadra durante la finale di Coppa Italia tra SS Lazio e FC Internazionale allo Stadio Olimpico il 13 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Tullio M. Puglia/Getty Images)

Il calcio in chiaro fatica sempre di più

Uno degli aspetti che sta facendo discutere maggiormente riguarda proprio lo share registrato dalla finale. Restare sotto la soglia del 30% per una partita di questo livello rappresenta infatti un segnale piuttosto pesante per tutto il sistema calcio televisivo italiano. Fino a qualche anno fa eventi del genere riuscivano quasi automaticamente a catalizzare una fetta enorme del pubblico davanti alla televisione.. Streaming, social network, highlights immediati, piattaforme on demand e frammentazione dell’offerta hanno cambiato radicalmente il modo di seguire lo sport.

Molti tifosi ormai guardano soltanto parti della partita, seguono i momenti chiave sui social oppure preferiscono highlights e contenuti brevi piuttosto che restare davanti alla TV per tutta la durata dell’evento. Ma secondo diversi osservatori il problema non riguarda soltanto le nuove abitudini del pubblico. La Coppa Italia continua infatti a faticare nel trasformarsi in un appuntamento davvero imperdibile dal punto di vista emotivo e mediatico, soprattutto se confrontata con Champions League, derby europei o grandi sfide internazionali. Ed è proprio questo uno dei punti che emerge dietro i numeri molto bassi della finale tra Lazio e Inter.

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Numeri bassi nonostante il dominio della serata

La cosa curiosa è che Lazio -Inter ha comunque vinto nettamente la serata televisiva italiana, chiudendo davanti a tutti gli altri programmi trasmessi in prima serata. Eppure il risultato finale viene comunque considerato deludente dagli analisti televisivi proprio per. Negli ultimi anni diverse finali di Coppa Italia avevano infatti ottenuto numeri molto più alti sia dal punto di vista degli spettatori medi sia per quanto riguarda lo share. E il calo registrato da questa edizione viene letto da molti come un segnale più generale sul rapporto sempre più complicato tra calcio italiano e pubblico televisivo.

La sensazione è che oggi nemmeno una finale nazionale riesca più a fermare davvero il Paese davanti alla TV come accadeva in passato. Un cambiamento culturale e mediatico che inevitabilmente sta influenzando anche il valore commerciale e televisivo delle competizioni italiane. E i dati di Lazio-Inter, in questo senso, rappresentano probabilmente uno dei segnali più chiari degli ultimi anni.

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