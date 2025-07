Sarri è stato accompagnato presso la clinica Villa Mafalda , struttura convenzionata con il club, per una serie di accertamenti medici . Le cause del malessere non sono ancora state comunicate ufficialmente, ma potrebbe aver influito anche il forte caldo che ha colpito la Capitale. Il tecnico, 65 anni, è stato sottoposto a controlli approfonditi per precauzione.

Un segnale incoraggiante per tutto l’ambiente biancoceleste, che può tirare finalmente un sospiro di sollievo: il tecnico toscano è stato dimesso e sarà regolarmente in campo in serata per proseguire la preparazione in vista della nuova stagione.