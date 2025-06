C’è differenza tra missione difficile e missione impossibile e ben lo sa Maurizio Sarri, che quando a inizio giugno ha deciso il suo ritorno alla Lazio, conosceva le ostilità del caso. Forse però, non tutte. Le ultime 12 ore in casa...

Alessia Bartiromo 27 giugno - 20:01

C'è differenza tra missione difficile e missione impossibile e ben lo sa Maurizio Sarri, che quando a inizio giugno ha deciso il suo ritorno alla Lazio, conosceva le ostilità del caso. Forse però, non tutte. Le ultime 12 ore in casa biancoceleste sono state davvero turbolente, con una possibile rottura del tecnico biancoceleste che era nell'aria e avanzava in maniera sempre più decisa. La situazione sembra che si sia appianata ma per averne la certezza, bisognerà attendere i prossimi giorni. Intanto, i tifosi restano col fiato sospeso per una doppia tornata di problemi che preoccupano e non poco.

Il blocco del mercato e la reazione di Sarri — Tutto è iniziato dalla notizia del momentaneo blocco del mercato in entrata della Lazio divulgata lo scorso 26 maggio, pochissimi giorni prima della firma di Maurizio Sarri sancendo il suo ritorno in biancoceleste. La COVISOC ha preso questa decisione sulla base dei tre indicatori principali per misurare lo stato di salute finanziaria di un club, l’indice di liquidità, l’indebitamento complessivo e il costo del lavoro allargato. Ma non solo: negli scorsi giorni, è iniziata a girare la notizia di una situazione economica molto complessa della società, non potendo provvedere a coprire i costi per sbloccare almeno parte del mercato a fine luglio. Ecco che le preoccupazioni sono aumentate e, come riporta Sky,Sarri si è sentito tradito per non esser stato messo a conoscenza di una situazione non solo difficile bensì fin troppo complessa da gestire.

Comunicato ufficiale

Lazio e Sarri, un matrimonio che prosegue — Ecco che si giunge così ad oggi, quando è stato convocato un summit d'urgenza tra i vertici della Lazio, proprio per parlare con Sarri, prima che fosse troppo tardi. Il tecnico infatti, stava valutando di rassegnare le sue dimissioni. Il colloquio con il ds Fabiani ha poi dipanato ogni dubbio, palesando la volontà di proseguire ancora insieme. Intanto Lotito valuta un'opzione importante per sbloccare almeno in parte il mercato ad agosto: si tratta di effettuare versamenti diretti e un aumento di capitale, per dare uno sprint alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione.