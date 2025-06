A 38 anni non ha alcuna intenzione di smettere: lo spagnolo ha ufficialmente rinnovato il contratto con la Lazio

Mattia Celio Redattore 16 giugno - 13:06

Pedro e la Lazio ancora insieme. Nelle prime ore di lunedì 16 giugno è arrivata la notizia ufficiale: lo spagnolo ha prolungato di un anno il contratto con i biancocelesti. A riportarlo è la stessa dirigenza capitolina con un comunicato ufficiale. L'ex Barcellona, arrivato alla Lazio nell'estate del 2021, rimarrà dunque nella Capitale fino al 30 giugno 2026. Di seguito il comunicato: "La S.S. Lazio comunica il rinnovo del contratto del calciatore Pedro Rodríguez, che resterà in maglia biancoceleste fino al 30 giugno 2026".

Lazio, è ufficiale il rinnovo di Pedro: lo spagnolo prolunga fino al 2026 — 38 anni e non sentirli. Per Pedro non esiste la parola ritiro. Reduce da una stagione da grande protagonista con 14 marcature in 44 presenze tra campionato e coppe, lo spagnolo ha deciso di continuare la sua avventura con la Lazio. Una notizia che era nell'aria da giorni ma che adesso è definitivamente arrivata. Con un comunicato ufficiale, infatti, la dirigenza capitolina ha reso noto il rinnovo del contratto del classe '87 fino al 30 giugno 2026. L'ex Barcellona e Chelsea continuerà dunque fino a 39 anni.

Arrivato alla Lazio nel 2021 dagli eterni rivali della Roma, essendo stato relegato ai margini del progetto da José Mourinho, Pedro realizza la sua prima rete in maglia biancoceleste, guarda caso, proprio contro la sue ex squadra nel derby vede gli aquilotti trionfare per 3-2. La prima stagione si chiude con ben 10 realizzazioni in 40 partite. Nelle annate successive non riesce a ripetere i buoni numeri ma risulta sempre determinante nelle partite importanti.

♾️ Some stories are meant to never end. ́ #AvantiLaziopic.twitter.com/rmTQjMEeJr

Nella stagione precedente, seppure non esaltante per la Lazio, lo spagnolo è stato il protagonista in assoluto con ben 14 reti, il suo bottino migliore da quando veste la maglia biancoceleste. Pedro si appresta, dunque, a vivere la sua quinta stagione con gli aquilotti. Nonostante i 38 anni lo spagnolo è pronto a mettersi nuovamente in gioco e a regalare altre soddisfazioni alla tifoseria biancoceleste.