Lazio, i voti di una stagione tra alti e bassi: i top, i flop e il futuro

Con il settimo posto finale, la Lazio chiude una stagione che ha alternato buone prestazioni a momenti di calo e incertezza. Alcuni giocatori hanno brillato per continuità e spirito, altri si sono persi per strada dopo un avvio promettente. Tra conferme e sorprese, ecco l’analisi di fine anno dei protagonisti biancocelesti .

Día e Castellanos – voto 7Non saranno due attaccanti dai mezzi fisici straordinari, né hanno un tiro devastante, ma tecnica e intelligenza li rendono una coppia più che interessante. Hanno combinato per 19 gol e 6 assist in stagione: numeri che non fanno gridare al miracolo, ma che raccontano di un apporto comunque positivo. Si può chiedere di più, certo, ma non si può dire che abbiano deluso.