Lazio-Roma: dove vedere il derby della capitale in tv e in streaming LIVE

Federico Iezzi 12 aprile - 16:58

Il big match della 32° giornata di Serie A è il derby della Capitale. Si gioca domani, ore 20:45, Lazio-Roma, la partita che divide la Città Eterna. E che questo anno, con la Lazio sesta a 55 punti e la Roma settimana 53, è uno snodo centrale nella lotta per un posto in Europa. La sesta posizione in classifica, infatti, garantisce un posto nelle qualificazioni di Conference League.

Il momento delle due squadre — La Lazio di Baroni nonostante una stagione nel complesso positiva, non sta vivendo un buon momento. Nelle ultime quattro giornate di campionato ha collezionato due pareggi (contro Torino e Udinese), una sconfitta contro il Bologna e una sola vittoria contro l'Atalanta. In Europa League i biancocelesti sono stati sconfitti per due a zero in casa del Bodø/Glimt nella gara di andata dei quarti di finale e ora dovranno cercare di ribaltare il risultato la prossima settimana. L'eliminazione dall'Europa League, ad opera dell'Atletic Bilbao, ha rovinato l'ottimo periodo di forma dei giallorossi. La squadra di Ranieri invece, in campionato ha premuto sull'acceleratore ed è imbattuta da ben quindici giornate. L'ultima sconfitta risale al 15 dicembre 2024 quando la Roma fu battuta dal Como. Nelle ultime quattro giornate ha collezionato tre vittorie, contro Lecce, Cagliari ed Empoli, e un pareggio con la Juventus.

Le probabili formazioni di Lazio-Roma — In casa Lazio, Baroni deve fare i conti con l'infortunio di uno dei giocatori chiave della squadra: Nuno Tavares. Il terzino portoghese, si è infortunato durante il match con l'Atalanta. Gli esami hanno evidenziato la presenza di una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. Il terzino della Lazio dovrà rimanere fermo per due o tre settimane e proverà a tornare in campo per la possibile semifinale di Europa League. Baroni, molto probabilmente, opterà per schierare i suoi con un 4-2-3-1 e sembra confermato il rientro di Castellanos dopo un lungo infortunio.

Alla squadra di Ranieri invece, manca il fuoriclasse: Paulo Dybala è infortunato. L'argentino ha riportato una lesione del tendine semitendinoso sinistro che lo ha costretto ad una operazione chirurgica. I tempi di recupero sono turni e Dybala tornerà in campo solo nella prossima stagione. Ranieri potrebbe schierare i suoi con un 3-4-2-1 e per vincere la partita puntare su Dovbyk unica punta sostenuto da Pellegrini e Soulè.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Marco Baroni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Claudio Ranieri

Dove vedere in tv e in streaming il derby della capitale — Lazio-Roma si gioca domenica 13 aprile 2025, alle 20:45, allo stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN in tv e in streaming sui dispositivi mobili. Con abbonamento Sky e con abbonamento DAZN è possibile vedere il match anche su Sky: sul canale 214 di Sky (DAZN 1).

🟨🟥 Quando la Curva Sud fa la Storia: 🔟 grandi coreografie il giorno del Derby!

— AS Roma (@OfficialASRoma) April 12, 2025