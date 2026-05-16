C'è una vera e propria maledizione che sembra essersi abbattuta su Formello. Come se non bastassero le pesantissime scorie fisiche e mentali lasciate in eredità dalla finale di Coppa Italia appena persa contro l'Inter, Maurizio Sarri si ritrova a dover preparare il derby della Capitale in condizioni a dir poco disperate. L'infermeria biancoceleste è letteralmente al collasso. Oltre alle pesantissime assenze di Provedel, Zaccagni, Patric e allo squalificato Romagnoli, il Comandante ha appena ricevuto l'ennesima doccia gelata. Edoardo Motta, l'estremo difensore che da due mesi stava rimpiazzando l'infortunato Provedel, ha alzato bandiera bianca a causa di un problema muscolare.

ROMA, ITALIA - 12 MAGGIO: Edoardo Motta della SS Lazio durante la sessione di allenamento della SS Lazio prima della partita tra SS Lazio e FC Internazionale nella finale di Coppa Italia al Centro Sportivo Formello il 12 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365

La lotteria del destino: la chiamata per Furlanetto

ULTIM'ORA LAZIO



Edoardo #Motta salta la Roma per un problema muscolare

Esordio in porta per Alessio Furlanetto#SkySport #SkySerieA — skysport (@SkySport) May 16, 2026

Due anni senza vedere il campo: dal prestito alla stracittadina

Quando il destino ci si mette, sa scrivere sceneggiature incredibili. Con l'infermeria piena e le scelte obbligate, a difendere i pali dellanella partita più calda, tesa e importante dell'intero anno solare, ci andrà Alessio. Un nome che alla stragrande maggioranza dei tifosi dirà ben poco. Classe, cresciuto nellaziale, si ritrova catapultato dal nulla sul palcoscenico più luminoso e spietato che ci sia. Per lui si tratteràassoluto con la maglia della prima squadra, il suo personalissimo battesimo di fuoco inLa storia diha però un contorno statistico che fa venire i brividi a tutti i tifosi di fede. Il ragazzo, infatti, non gioca una partita ufficiale da esattamente. Bisogna riavvolgere il nastro fino al 2 marzo del 2024 per trovare la sua ultima apparizione. All'epoca vestiva la maglia dellain prestito e scese in campo in un anonimo 2-2 casalingo contro. Da quel pomeriggio marchigiano,ha vissuto una vita di sole panchine e allenamenti. Ora, all'improvviso,, il derby, la pressione di una città intera. Favola a lieto fine o salto nel vuoto? Sarà il campo a emettere la sentenza in questa emergenza totale.

GUARDA IL CALCIO IN STREAMING GRATIS SU BET365