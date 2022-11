Le peggiori stagioni della Juventus in Europa

Contro il Nantes sarà playoff Europa League

Mercoledì scorso, 2 novembre 2022, si sono giocate le ultime partite della fase a gironi della Champions League, la più prestigiosa competizione europea per club. Se da una parte abbiamo il Milan, che ha staccato il pass proprio all’ultima giornata con la vittoria per 4-0 sul RB Salzburg; l’Inter, che è riuscita nell’impresa di qualificarsi nel girone di fuoco con Barcellona e Bayern Monaco; e il Napoli, prima del girone davanti al Liverpool; dall’altra abbiamo la Juventus, con soli 3 punti, costretta ad uscire con la coda tra le gambe.

Il cammino Champions subito in salita per i bianconeri

La sconfitta per 2-1 in trasferta dal Paris Saint-Germain prima, e in casa contro il Benfica con lo stesso risultato poi. Due scontri diretti persi contro le squadre più toste del girone. I primi tre punti arrivano contro quella che doveva essere la “squadra materasso” del girone, il Maccabi Haifa, che si prende però la rivincita nella gara di ritorno.

Solo tre punti in quattro partite riducono al minimo le speranze di una qualificazione per gli uomini di Allegri. Considerando poi che le prime due del girono sono entrambe a quota 8 punti, servirebbe un miracolo, due vittorie e un’impresa del Maccabi. Ma la Juve ci mette del suo e non ne vuole sapere di vincere. Esce nel modo peggiore. A decretare la posizione in classifica, come ultima, la sconfitta contro il Benfica.

Solo la differenza reti permette alla Juventus di ottenere un posto nella coppa cadetta, ripartendo dalla fase a gironi dell’Europa League. Ad Allegri non era mai successo prima, e ai bianconeri non capitava dal lontano 2013. Eppure, ad inizio stagione era l'italiana con più chance di successo in Champions, stando alle quote pubblicate dai migliori bookmakers.

Ripercorriamo dunque la storia della Vecchia Signora e tiriamo fuori altri scheletri da questo armadio polveroso fatto di stagioni da dimenticare.

Cronistoria della Juventus nelle coppe europee — Come su una macchina del tempo, andiamo a ritroso negli anni per vedere, di stagione in stagione, quali sono state le prestazioni della Juventus nelle coppe europee. Tralasciando i successi e le finali Champions di Lippi, ci concentreremo solo sulle annate peggiori per cercare, qualora ci fosse, qualche analogia con la deludente stagione in corso.

2021/22: Ottavi di finale. La Juventus esce contro il Villarreal, 1-1 all’andata e 3-0 al ritorno;

2020/21: Ottavi di finale. Questa volta esce per i gol fuori casa nel 4-4 totale contro il Porto;

2019/20: Ottavi di finale. Ancora la differenza reti decreta l’eliminazione della Juventus e il passaggio dell’Olympique Lione;

2018/19: Quarti di finale. Si deve arrendere all’Ajax nella doppia sfida che vede gli olandesi pareggiare 1-1 all’andata e strappare un 2-1 fondamentale per il prosieguo del torneo;

2017/18: Quarti di finale. La Juve si piega sul totale di 4-3 contro il Real Madrid che sarà poi campione d’Europa;

2016/17: Finale. Ancora il Real Madrid ad avere la meglio nella finale persa da Allegri per 4-1;

2015/16: Ottavi di finale. Parziale di 6-4 in favore del Bayern Monaco in un match deciso ai tempi supplementari;

2014/15: Finale. Altra finale, stavolta con l’altra parte della Spagna. Il Barcellona avrà la meglio per 3-1.

Champions League 2013/14 — Arriva la più recente, nel nostro viaggio a ritroso nel tempo, mancata qualificazione in Champions League. La Juventus, allenata da Antonio Conte, si trova nel gruppo B insieme a Real Madrid, Galatasaray e Copenhagen. Arriverà terza, con sei punti conquistati in una vittoria (3-1 con il Copenaghen) e tre pareggi. L’eliminazione avverrà proprio nell’ultima giornata, nello scontro diretto contro il Galatasaray. Si troverà a partecipare all’Europa League, uscendo in semifinale contro il Benfica.

2012/13: Quarti di finale. Fuori, con un doppio 2-0, per opera del Bayern Monaco;

Stagione 2011/12 — La stagione 2011/12 vede la Juventus fuori da tutte le coppe europee conseguenza del settimo posto nella stagione precedente. Qualche soddisfazione arriva però in terra italica. In panchina siede il nuovo allenatore Antonio Conte, che avrà il merito di vincere lo scudetto e arrivare in finale di Coppa Italia, e si giocherà per la prima volta nella nuova casa bianconera: lo Juventus Stadium.

Europa League 2010/11 — Nel gruppo A insieme a Salisburgo, Lech Poznan e Manchester City, la Juventus arriverà terza, mancando la qualificazione alle fasi finali dell’Europa League. La squadra allenata da Luigi Delneri farà un cammino incredibile, restando imbattuta alla fine della competizione. L’eliminazione arriverà però dopo 6 pareggi nel girone e zero vittorie. Un tabellino assurdo che decreta l’uscita di scena dei bianconeri.

Champions League 2009/10 — Una stagione che ha visto alternarsi in panchina Ciro Ferrara prima e Alberto Zaccheroni poi, subentrato a fine gennaio. In campionato arriveranno al 7° posto, mentre l’avventura Champions si ferma nella fase a gironi. 8 punti conquistati contro Bordeaux, Bayern Monaco e Maccabi Haifa non sono sufficienti per la qualificazione. Parteciperanno all’Europa League, fermandosi agli Ottavi di finale.

2008/09: Ottavi di finale. Usciranno contro il Chelsea dopo uno 0-1 e un 2-2;

Stagione 2007/08 — Chiudiamo con un’altra stagione senza coppe europee, questa volta per i fatti legati allo scandalo di Calciopoli e alla stagione in serie B. La Juventus è appena arrivata in serie A come neopromossa. Fa ridere il termine associato alla squadra più titolata d’Italia, ma sappiamo tutti quali sono i motivi. In panchina Claudio Ranieri porterà i bianconeri al terzo posto in serie A e ai quarti di finale di coppa Italia.