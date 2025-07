Lecce, presentate la prima e la terza maglia della nuova stagione

Una nuova identità visiva per la stagione 2025/2026

La prima e la terza maglia, infatti, condividono lo stesso design a strisce verticali giallorosse, differenziandosi per il colore di fondo: giallo per la prima, rosso per la terza. Un’idea innovativa che permetterà ai ragazzi di mister Eusebio Di Francesco di indossare le iconiche strisce in diverse configurazioni cromatiche durante l’anno calcistico.