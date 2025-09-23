Lecce, un punto in quattro partite: chance per invertire la rotta in Coppa Italia

Il Lecce alle prese con il peggior avvio di stagione dal 2022: come può invertire la rotta? La Coppa Italia può dare gli stimoli giusti.

Gennaro Dimonte 23 settembre - 08:30

Il Lecce ha iniziato la stagione nel peggiore dei modi con un solo punto conquistato nelle prime quattro partite. Un bottino di sicuro misero per i pugliesi, a caccia della quarta salvezza consecutiva. Per cercare di invertire la rotta, Eusebio Di Francesco vuole provare a fare bene in una competizione come la Coppa Italia che può gli stimoli giusti per migliorare. A San Siro ci sarà il Milan di Massimiliano Allegri in grande forma dopo lo 0-3 a Udine. Match sicuramente difficile per i giallorossi ma non impossibile da portare a casa vista l'imprevedibilità della competizione.

La Coppa Italia può davvero aiutare i giallorossi? Cosa dice la storia — Il match di Coppa Italia contro il Milan può rappresentare per il Lecce un motivo di cercare quella scintilla positiva che ancora non è arrivata in campionato. Ma questa competizione ha mai realmente aiutato storicamente i giallorossi a rialzarsi? Se consideriamo la storia calcistica recente di questo club possiamo notare che nelle ultime tre stagioni non ha mai superato il primo turno. Tre eliminazioni consecutive che certificano come in realtà la coppa sia un tabù per i pugliesi.

Infatti, è dal 2021-2022 che il Lecce non raggiunge gli ottavi di finale. L'allenatore era Marco Baroni e la sua squadra riuscì a battere il Parma 3-1 e lo Spezia di Thiago Motta 2-0 prima di subire la sconfitta per 3-1 dalla Roma di Paulo Fonseca. Il miglior risultato di sempre invece risale nel 1976-1977, quando il neopromosso club riuscì ad accedere alle semifinali. Era però una Coppa Italia diversa, divisa in gironi sia nella prima che nella seconda fase.

Gli avvii in campionato del Lecce negli ultimi anni — Dal 2022-2023, anno del ritorno in Serie A, il Lecce non era mai partito così male. In quell'occasione i giallorossi conquistarono solo due punti in quattro giornate, totalizzandone poi 36 finali con conseguente salvezza. Grandissima partenza invece nella stagione successiva, con ben 8 punti e l'incredibile vittoria in rimonta contro la Lazio per 2-1 allo stadio "Via del Mare".

Calendario che non ha favorito i pugliesi lo scorso anno. Nei primi due turni sono arrivate due sconfitte pesanti contro Atalanta e Inter, poi l'1-0 contro il Cagliari e lo 0-0 a Torino. Mai quindi come in questa stagione i ragazzi allenati da Eusebio Di Francesco dovranno fare i salti mortali per cercare di risalire la china e macinare punti preziosi per restare nella massima serie italiana. Da queste partite in Coppa Italia contro il Milan però può dipendere il futuro del club anche in Serie A.