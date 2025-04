Negli ultimi 2 anni l'uomo è intervenuto più volte in aiuto della comunità

Alessia Bartiromo 1 aprile 2025 (modifica il 1 aprile 2025 | 13:38)

Il curriculum dice calciatore ma per la comunità di Civitanova è un vero e proprio eroe. L'ex capitano della Civitanovese Emiliano Mercanti, con un passato importante nelle serie dilettantistiche, è tornato a far parlare di sé dopo aver sventato una truffa ai danni di un'anziana signora, l'ennesima. Il classe 1990 ha spesso dato il suo coraggioso contributo al territorio, sventando in due anni diverse rapine e furti. Per premiare il suo reiterato coraggio, il primo cittadino Fabrizio Ciarapica gli ha consegnato un attestato di merito come punto di riferimento dei cittadini.

L'episodio e il coraggio di Emiliano Mercanti — Emiliano Mercanti, ex capitano della Civitanovese, non è nuovo a questi atti di coraggio. L'ultimo episodio è avvenuto lo scorso 22 marzo a Fontespina, quando ha assistito in prima persona a un tentativo di truffa da parte di un uomo che voleva rubare soldi e gioielli a un'anziana malcapitata, nonna di un suo caro amico. Il calciatore classe 1990 si è subito accorto della stranezza dell'episodio, approfondendo la dinamica e sventando in pochi minuti l'incredibile truffa. La vittima emozionata lo ha ringraziato, catturando poi l'attenzione di tutta la comunità di Civitanova, già abituata al grande coraggio del suo cittadino: negli ultimi due anni infatti, ha sventato più volte truffe, furti e rapine, confermandosi un vero e proprio punto di riferimento per gli abitanti.

Le altre truffe sventate — Dal 2023 Emiliano Mercanti ha spesso presenziato sulle pagine di cronaca locale non solo per le sue gesta sportive ma anche per l'aiuto alla comunità. Nel maggio di quell'anno sventò incredibilmente una rapina nel centro di Civitanova Marche aiutando una signora in pericolo, derubata da un ragazzo della sua borsa. La malcapitata era sul ciglio della strada invocando aiuto insieme alla figlia, quando il calciatore che passava proprio nei pressi di quella strada nello stesso momento ha rincorso il borseggiatore, riuscendo a fermarlo e a recuperare la refurtiva. Dopo aver bloccato il ladro ha richiesto poi l'intervento della Polizia che si è complimentato con lui, arrestato il truffatore. "Non chiamatemi eroe, ho solo fatto la cosa giusta" ha poi dichiarato al Corriere Adriatico, non immaginando che sarebbe stato solo uno dei primi episodi similari che l'avrebbero visto coinvolto nell'aiutare i suoi concittadini.

Il riconoscimento da parte del Sindaco — Il Sindaco di Civitanova Marche Fabrizio Ciarapica, in sinergia con le Istituzioni e le Forze dell'Ordine, ha deciso così di premiare ufficialmente Emiliano Mercanti non solo per il suo reiterato coraggio ma anche per il prezioso apporto che regala a tutta la comunità, esempio da seguire per una costante collaborazione tra cittadini e giustizia. Gli è stato conferito un attestato di merito, con la promessa di rafforzare ancora di più i controlli sul territorio per contrastare le truffe agli anziani, tra le persone maggiormente esposte a questi raggiri. "Premiamo un gesto eroico ma anche una scelta di responsabilità e umanità che ci fa sentire orgogliosi come comunità. Emiliano ha dimostrato che non bisogna mai voltarsi dall'altra parte e che ognuno, dal suo canto, può fare la differenza", ha scritto il primo cittadino a margine della premiazione in un post sui suoi canali social.