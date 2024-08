L’ex Juve Paolucci alla Fermana: “Uomo di m***a”

L'ex Juventus Michele Paolucci nel mirino di alcuni tifosi della Civitanovese. Il perchè è presto detto: l'ormai ex calciatore, è da pochi giorni il nuovo direttore sportivo della Fermana. Nella notte infatti, è comparsa sui muri della città una scritta ingiuriosa nei suoi confronti. Tra Civitanova Marche e Fermo, non corre buon sangue. La rivalità è accesa, quindi si tratterebbe probabilmente di questioni legate al campanile.

Un risveglio ferragostano che ricorderà senza dubbio a lungo, l'ex capitano e bomber della Civitanovese che ha terminato la carriera proprio in rossoblù. Qualche tifoso si aspettava che restasse, quantomeno in società, dopo il suo addio al calcio giocato soprattutto dopo la doppia promozione fino in serie D, ma ciò non è accaduto.

La carriera di Michele Paolucci

Civitanovese doc, finita la trafila nel settore giovanile della Vis Civitanova, dopo mezza stagione nelle giovanili del Tolentino, viene acquistato dalla Juventus, di cui è il migliore marcatore di ogni tempo del settore giovanile con 184 gol. Nell'estate del 2006 viene girato in prestito all'Ascoli, con cui esordisce in Serie A il 10 settembre 2006 in Atalanta-Ascoli (3-1). Poi una carriera di tutto rispetto tra A e B: Udinese, Catania, Siena, Palermo, Vicenza, Latina, Ancona, Monopoli (serie C), oltre alle esperienze estere in Romania (Petrolul Ploiești), Canada (Valour e Manitoba), Malta (Floriana e Tarxien Rainbows), fino all'ultima nei dilettanti con la sua Civitanovese.