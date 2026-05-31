L'Italia si avvicina mestamente ai due incontri amichevoli in programma nel mese di giugno. Nei giorni precedenti all'inizio del campionato del mondo 2026, gli azzurri saranno impegnati contro Lussemburgo (3 giugno) e Grecia (7 giugno). Due partite che il CT ad interim, Silvio Baldini ha deciso di sfruttare per fare esordire e far giocare la sua U21. Tra i convocati, l'unico over e reduce dal disastro di Zenica è Gigio Donnarumma, capitano responsabilizzato e ardente di ricominciare subito un percorso vincente.

Le novità nella rosa azzurra sono dunque molte, in qualsiasi reparto. Dai protagonisti della Serie B come Lorenzo Palmisani e Costantino Favasuli, a sorprese della Serie A come Pio Esposito, Marco Palestra e Honest Ahanor, passando per gli espatriati come Samuele Inacio, Filippo Mané e Luca Koleosho. Nel gruppo della Serie A era presente anche Lorenzo Venturino, che ha dovuto rinunciare alle prossime partite per infortunio.

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Venturino out, Berti in

Lorenzo Venturino, ala classe 2006, si era messo in mostra durante la passata stagione con Patrick Vieira. Una doppietta contro il Bologna, datata 24 maggio 2025, aveva sorpreso tutti e faceva prevedere un'annata 2025-26 con più spazio e occasioni. Tuttavia, l'esonero del francese e l'arrivo di DDR sulla panchina del grifone ha stoppato la crescita esponenziale del talento italiano, che in gennaio è passato alladi Gasperini.

ROMA, ITALIA - 08 MAGGIO: Il giocatore dell'AS Roma Lorenzo Venturino durante una sessione di allenamento al Centro Sportivo Fulvio Bernardini l'8 maggio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images)

Nonostante 1 sola presenza da titolare, Venturino ha iniziato a giocare con costanza e ciò gli ha permesso di ottenere la chiamata da Baldini. Tuttavia, in mattinata è arrivato un comunicato della FIGC sull'indisponibilità del calciatore: "Il calciatore Lorenzo Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano in accordo con il proprio club. Al suo posto, il Ct Baldini ha deciso di aggregare stabilmente al gruppo Tommaso Berti, che risulta quindi convocato per le gare contro Lussemburgo e Grecia. resterà in squadra fino al 2 giugno anche Niccolò Fortini, mentre Dominic Vavassori e Gabriele Guarino fanno rientro ai rispettivi club".

🚨 Il calciatore Lorenzo #Venturino, ritenuto indisponibile per le prossime due gare, ha lasciato questa mattina il raduno di Coverciano

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Al suo posto Tommaso #Berti #Nazionale 🇮🇹 #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/DECOzmOr5B — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) May 31, 2026

Al posto dell'ex Genoa, il tecnico ad interim ha pescato dalla Serie B, uno spazio di espressione sempre più importante per i giovani azzurri. La scelta è dunque ricaduta su Tommaso Berti, centrocampista 22enne del Cesena e autore di un'ottima stagione da 4 reti e 8 assist in 38 partite disputate (34 da titolare).

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