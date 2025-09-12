Lo sfogo del Papu Gomez: “Chi ha assunto droga trattato meglio di me”

Due anni di stop dopo un test antidoping risultato positivo e le grandi difficoltà dell'argentino nel tornare del calcio che conta per un condotta ritenuta ingiusta per aver assunto uno sciroppo del figlio

Alessia Bartiromo 12 settembre - 14:44

È ripartito dal Padova in serie B ma deve scontare ancora qualche giorno di stop per doping, nonostante abbia più di qualcosa da ridere per il trattamento subìto. Il Papu Gomeznon ha alcuna intenzione di mollare la presa e si racconta in una lunga intervista al quotidiano spagnolo Olè, sottolineando il duro momento vissuto non tralasciando qualche critica al sistema calcistico.

La querelle del test antidoping e il lungo stop — Era l'ottobre 2023 quando un fulmine a ciel sereno ha colpito la vita e la carriera del Papu Gomez: nell'ottobre 2022 è risultato positivo a un test antidoping, nonostante avesse spiegato di aver assunto lo sciroppo per la tosse del figlio. Tra ricorsi, aule di tribunale, giustizia sportiva e testimonianze, non c'è stato nulla da fare: il 20 ottobre 2023 è stato condannato a scontare 2 lunghi anni di squalifica, una macchia che ha segnato non solo la sua quotidianità ma anche un'ottima carriera, allontanandolo dalle scene e dal rettangolo verde di gioco. Una grande delusione per il trattamento ricevuto, che non ha mai nascosto, così come la tristezza per un misunderstanding che gli è costato davvero caro.

Lo sfogo del Papu Gomez: "Chi assume droga ha una squalifica minore del mio sciroppo per la tosse" — Sulle pagine del quotidiano spagnolo Olè si è raccontato, ormai a poche settimane che lo dividono dal tanto sognato ritorno in campo questa volta in serie B con la maglia del Padova. "L'accusa di doping è dipesa dalla presenza di terbutalina nel mio corpo per aver assunto, per errore e involontariamente, un cucchiaio di sciroppo di mio figlio più piccolo, per alleviare la tosse. Il trattamento ricevuto non lo capisco anche se non voglio fare la vittima, sono stato io ingenuo ma non mi spiego: per chi ha assunto droga la squalifica è di sei mesi, la mia è stata di due lunghissimi anni. Assumi cocaina o fumi uno spinello e ti prendi 6 mesi. Io, per aver preso uno sciroppo per la tosse di mio figlio, ho avuto 2 anni. Chi può capirlo? Ma eccomi qui, guai a chi molla", dichiara.

La nuova avventura con il Padova e la carica per il ritorno in campo — Manca pochissimo ormai per il ritorno in campo, fissato per ottobre. Tutta la carica e la voglia di chi vuole tornare a dimostrare il proprio valore e prendersi l'abbraccio dei tifosi. Guai, inoltre a parlare di ritiro: "Per ora non se ne parla, deciderò io quando è il momento di appendere le scarpette al chiodo. Voglio ancora essere un esempio per i miei figli, è questa la cosa più importante", chiosa al quotidiano Olè.