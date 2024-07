Lorenzo Amoruso: “Il Milan non mi convince, Calafiori a Londra avrà più pressioni”

Nel corso di Calcio Time, su Europacalcio.it, Lorenzo Amoruso è intervenuto sulla Fiorentina, in cui ha militato a lungo durante la sua carriera da difensore: “Milenkovic? Ceduto per una questione economica, a bilancio erano 7,5 milioni lordi...

Redazione Derby Derby Derby 31 luglio 2024 (modifica il 31 luglio 2024 | 07:13)

Lorenzo Amoruso ha parlato anche di alcune attuali squadre di Serie A e non solo. A partire dal Napoli: “Buongiorno è uno dei difensori italiani più forti. Negli ultimi due anni ha fatto dei progressi incredibili, anche a livello di personalità. Infatti ho trovato strano che agli Europei non abbia trovato spazio. Circa la situazione dei partenopei più in generale, molto dipenderà dal discorso Osimhen: Conte accentra tutto su Lukaku, ma se dovesse concretizzarsi il suo arrivo, che vorrebbe anche dire che l’addio di Osimhen si concretizzerà, al Napoli servirebbe comunque anche un altro attaccante in grado di rendere meno prevedibile la manovra di Conte. A ogni modo, buona parte della squadra è fatta, e la difesa azzurra è molto forte“.

Sul Milan...

“Non me ne vogliano i tifosi rossoneri e se dovessi sbagliare sarò il primo a scusarmi, ma Fonseca non mi convince per nulla. Non ha mai fatto arrivare nulla alle sue squadre, nessun tipo di innovazione. Mi riferisco anche al biennio alla Roma e alle altre sue esperienze estere“.

Prosegue: “L’Inter rimane la più forte. Ha il vantaggio di avere da tre anni di fila lo stesso allenatore e un gruppo ben collaudato. Quanto alla Juve, bisogna vedere chi arriverà da qui alla fine del mercato“.

Su Mikel Arteta, manager dell’Arsenal nonché suo compagno di squadra ai tempi del Glasgow Rangers: “Lo presi sotto il mio braccio e lo aiutai a inserirsi: arrivava da contesti completamente diversi e non fu facile inserirsi. Era ancora giovane e sinceramente non era facile immaginare già in quel periodo che sarebbe diventato un così importante allenatore, anche se il carisma non gli mancava”.

Su Calafiori: “Al Bologna aveva poca pressione, tranne forse nell’ultimissima parte di stagione. All’Arsenal sarà un’altra cosa, anche perché uno dei maggiori punti deboli dei Gunners è proprio la difesa, che in questi anni ha concesso troppo. In più sono diverse stagioni che la squadra arriva vicinissima al traguardo della Premier ma poi non riesce a vincere. Calafiori ha comunque le qualità per fare bene“.