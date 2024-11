Luis Jimenez shock: “Ho giocato almeno tre partite truccate in Italia”

L'ex calciatore cileno Luis Jimenez ha rilasciato clamorose dichiarazioni sulla sua esperienza nel calcio italiano.

Luca Paesano 22 novembre 2024 (modifica il 22 novembre 2024 | 21:50)

Hanno fatto grande scalpore le dichiarazioni di Luis Jimenez, ex giocatore con una lunga esperienza in Italia con le maglie di Ternana, Fiorentina, Lazio, Inter, Parma e Cesena. Ospite del podcast Vamo a Calmarno, il cileno è tornato a parlare della sua esperienza italiana, rivelando alcuni retroscena inquietanti su alcune partite che lo videro protagonista.

Luis Jimenez: “Ternana-Atalanta era truccata, ecco cosa successe” — “Ho giocato almeno tre partite truccate. Non posso dirvi con che squadra, ma è accaduto in Italia”, esordisce Luis Jimenez lasciando intendere di non voler rivelare troppi dettagli.

Poi in realtà si apre e parte il racconto a ruota libera: “Io non ne sapevo niente. In una di queste partite entro e segno, il mio portiere voleva ammazzarmi perché doveva finire in pareggio e aveva pochissimo tempo per farsi segnare una rete e fare uscire l’1-1. Lui giocava poco e voleva fare il pareggio a reti inviolate. Un’altra partita era Ternana-Atalanta del 2004, eravamo prima e seconda in Serie Be c’era il gemellaggio tra i tifosi. In pratica io mi procuro il rigore, erano tutti disperati, compagni, avversari, tifosi. Lo segnammo e io ero momentaneamente fuori perché avevo dolore. Vedo tutti disperati, anche il mio compagno che aveva segnato. E poi, il dottore mi spiegò che era una partita aggiustata: non mi avevano detto nulla, ma io dico, avvisatemi, per ultimo ma almeno avvisatemi”.

E ha concluso: "In Cile qualcosa del genere non mi è mai successo. In Italia alla fine molte partite erano sistemate, c'era molta mafia... Oggi meno, perché tante persone, ex calciatori e dirigenti sono stati puniti e non possono più lavorare nel calcio. È stato veramente pesante per me che ero agli inizi e volevo arrivare al top del calcio italiano".