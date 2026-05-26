Romelu Lukaku torna a parlare e fa chiarezza sulle polemiche nate nelle ultime settimane attorno alla sua situazione al Napoli. L’attaccante belga, intervistato dall’emittente RTBF, ha criticato il racconto fatto da parte della stampa italiana, spiegando però di essere totalmente concentrato sul presente in azzurro. Nonostante si parli di addio, il belga controtendenza ha giurato amore alla maglia azzurra

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Lukaku risponde a tutti, dalla stampa al futuro al Napoli

“Mi dà fastidio il modo in cui alcuni media italiani hanno raccontato le cose. Hanno esagerato”. Ha dichiarato Lukaku, riferendosi alle recenti indiscrezioni sul suo rapporto con il club e sul suo momentaneo ritorno in Belgio collegandosi al filone aperto da Conte qualche giorno fa in conferenza stampa dopo Napoli-Udinese. Il centravanti ha chiarito di aver preso quella decisione esclusivamente per motivi legati alla propria condizione fisica: “Non sono venuto in Belgio in vacanza, volevo ritrovare il prima possibile la mia migliore forma”.

Romelu #Lukaku a RTBF: “Per quanto riguarda il mio rapporto con il #Napoli: va tutto bene. Il mio amore per il club resta intatto. Mi resta ancora un anno di contratto e sono un giocatore del Napoli. Non sono il tipo che chiede di partire. Mi sento sempre più in forma” pic.twitter.com/9uHMxXkimR — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 26, 2026

L’ex bomber di Inter e Roma ha poi rassicurato ambiente e tifosi sul legame con il Napoli: “Va tutto bene. Si capisce perché ho agito in quel modo. Il mio amore per il club resta intatto”. Parole che sembrano mettere fine alle voci su un possibile addio. Lukaku, infatti, ha confermato la volontà di restare in azzurro anche nella prossima stagione: “Ho ancora un anno di contratto, sono un giocatore del Napoli. Non sono uno che chiede di andare via”.

Nel corso dell’intervista, il belga ha parlato anche delle sue condizioni atletiche, assicurando di sentirsi finalmente in crescita dopo un periodo complicato: “Mi sento sempre meglio fisicamente. Sto meglio rispetto a prima del Mondiale 2022. A dire il vero, non avrei dovuto andare in Qatar in quel momento”. Con queste dichiarazioni l'attaccante ha voluto mettere un punto definitivo alle tante critiche ricevute nell'ultimo periodo.

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