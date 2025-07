Cremonese, svelata la maglia Away: eleganza, tradizione e innovazione

Cremonese, presentata la maglia Away 2025/26 nello Scrigno dei Tesori

La nuova magliaAway della Cremonese per la stagione 2025/26 è stata ufficialmente svelata oggi, 30 luglio, in uno dei luoghi simbolo della cultura cremonese. Quale? Lo Scrigno dei Tesori, spazio esclusivo del Museo del Violino. Il kit, firmato Acerbis per il settimo anno consecutivo, rappresenta un connubio perfetto tra la storia grigiorossa e la continua spinta verso l’innovazione.