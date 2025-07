Cremonese, svelata la maglia Home per la stagione 2025/26

In piena sintonia con la campagna abbonamenti"Insieme è tutta un'altra musica" e gli elementi di comunicazione che guideranno la Cremonese nel corso della stagione, anche il kit gara Home omaggia in maniera diretta Cremona come capitale del violino e della musica a livello internazionale: all'interno delle righe verticali rosse trova spazio un avvolgente pattern in cui le note e il pentagramma sono protagonisti.