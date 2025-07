UFFICIALE, Lapo Nava alla Cremonese a titolo definitivo dal Milan

Il club grigiorosso ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del figlio di Stefano dal Milan. Il portiere classe 2004 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, dopo aver esordito in Serie A con i rossoneri nel maggio 2024.

La Cremonese ha ufficializzato questa mattina l’acquisto a titolo definitivo del portiere Lapo Nava dal Milan . Il giocatore si lega al club grigiorosso con un contratto valido fino al 30 giugno 2028 , confermando così la volontà della società del patron Arvedi di puntare su giovani talenti per il futuro.

Nato a Milano il 22 gennaio 2004 , Lapo Nava, figlio di Stefano, ha svolto tutta la trafila nelle giovanili del Milan, distinguendosi come uno dei portieri più promettenti della sua generazione. Dopo diversi anni nel settore giovanile, Nava ha fatto il suo debutto in Serie A il 25 maggio 2024 , nella sfida terminata 3-3 tra Milan e Salernitana a San Siro.

Esperienza con il Milan Futuro in Serie C

Nel corso della stagione 2023/2024, Nava ha militato nel Milan Futuro, la squadra Under 23 rossonera impegnata nel campionato di Serie C, dove ha collezionato 20 presenze ufficiali. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di vari club, ma è stata la Cremonese a garantirsi le sue prestazioni per i prossimi tre anni.