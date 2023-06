Marco Nasti, derby calabrese per il giovane bomber scuola Milan

Marco Nasti, giovane attaccante prodotto del settore giovanile del Milan, potrebbe restare in Calabria per un'altra stagione. Non solo il Cosenza, però, interessata a riavere per un'altra annata l'attaccante decisivo nella sfida d'andata play-out col Brescia decisiva per la permanenza in Serie B ma anche il Catanzaro pare aver messo gli occhi addosso su di lui. I giallorossi, infatti, secondo quanto riporta la Gazzetta del Sud, vogliono regalarsi un giovane in vista della prossima stagione che li vede appunto ritrovare la cadetteria.

Sarà derby sul campo (i giallorossi lo avevano profetizzato) e forse anche sul mercato per Nasti che, nella stagione appena finita, ha giocato con la maglia del Cosenza in Serie B con 25 partite e 4 gol. I giallorossi restano alla finestra ma i Lupi restano in netto vantaggio per riottenere il prestito del giovane attaccante di proprietà del Milan. Il nativo di Pavia, classe 2003, però, piace anche ad altre squadre. Per il collega Schira, del resto, ci sono Frosinone e Genoa per averlo in prestito dal Milan. Potrebbe essere subito Serie A oppure B, con le sopracitate Cosenza o Catanzaro oppure Ternana, Spezia e Palermo che hanno aperto le trattative per il giovane attaccante.