Lo Stadio Maradona ha un nuovo murales: è quello delle glorie del Napoli

Leonardo Spinazzola e il Napoli, un matrimonio cominciato due estati fa che potrebbe non proseguire. Questa è la notizia rilanciata da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Essendo un titolare della squadra che si appresta a scucirsi il tricolore dal petto, la sua partenza potrebbe portare a profonde riflessioni in casa Napoli.

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ROMA, ITALIA - 04 GENNAIO: Leonardo Spinazzola con il suo compagno di squadra Matteo Politano del SSC Napoli celebra la vittoria dopo la partita di Serie A tra SS Lazio e SSC Napoli allo Stadio Olimpico il 04 gennaio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Spinazzola, sarà addio al Napoli?

Sono diversi i temi in casa Napoli nell'ultimo periodo. Dopo lo scossone subito dal ko interno con la Lazio che ha messo seriamente in discussione il secondo posto in classifica, per gli azzurri si stanno aprendo alcuni scenari importanti sul futuro dei suoi calciatori. Vi abbiamo parlato di Romelu Lukaku e del suo rientro a Castel Volturno che potrebbe essere anche un ultimo passaggio prima del

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Adesso, tuttavia, a prendersi la copertina è Leonardo Spinazzola. Desideroso di un rinnovo di contratto, il classe 1993 potrebbe dover dire addio al club campano e chissà se c'entri qualcosa anche il punto interrogativo sul futuro di Antonio Conte. Queste le parole dell'esperto di mercato sul suo conto: "I dialoghi sono fermi e non è stata presa ancora una decisione definitiva". Insomma, siamo in stallo totale a circa un mese dalla fine del campionato.

I numeri del terzino

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Leonardo Spinazzola quest'anno al Napoli ha collezionatoin campionato,e mettendo a referto 3 assists. Nella sua esperienza con gli azzurri, invece, ha sollevato al cielo uno Scudetto e una Supercoppa Italiana, ritagliandosi uno spazio via via crescente e divenendoDopo aver cambiato casacca già diverse volte in carriera, avendo vestito le maglie di Empoli, Lanciano, Siena, Atalanta, Vicenza, Perugia,e, appunto, Napoli; potrebbe essere arrivato il momento di un nuovo trasferimento. E potrebbe avvenire ancora a parametro zero, esattamente come accaduto quando prelevato dal Napoli.

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