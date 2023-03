Matteo Ricci ricorda quel derby del Partenio da favola: “Che gioia con Minala al 96′. E a Salerno…”

A Salerno hanno ancora impresso nella memoria quello storico derby vinto in Serie B contro l'Avellino al 96'. Matteo Ricci, ex centrocampista della Salernitana, è tornato a parlare di quella partita...

Sergio Pace

Nostalgia da derby. Matteo Ricci, ex centrocampista della Salernitana ora in prestito dal Frosinone ai turchi del Faith Karagumruk di Andrea Pirlo, ha ricordato i bei momenti vissuti in maglia granata in occasione del derby vinto allo scadere contro l'Avellino al Partenio-Lombardi il 15 ottobre 2017 in Serie B.

Ricci ha raccontato le emozioni di quella partita speciale a TuttoSalernitana: "E chi se la scorda quella partita! Eravamo in una situazione complicata, perché sotto di due gol. Con una sconfitta la Salernitana si sarebbe ritrovata ultima in classifica. In un quarto d'ora siamo riusciti ad effettuare una rimonta incredibile, che è rimasta nella storia del calcio non solo a livello locale. Quando Minala ha segnato al 96'...che sensazione!".

Un derby unico e speciale che è rimasto nel cuore dei tifosi della Salernitana. "Quando siamo tornati a Salerno abbiamo ricevuto un'accoglienza straordinaria. In quel momento capimmo quanto il nostro lavoro possa rendere felici le persone. La stagione non fu indimenticabile dal punto di vista dei risultati e della classifica, ma quel 3-2 in rimonta del Partenio si è rivelato il momento più esaltante di quel campionato".