Mihajlovic felice per la figlia Virginia: matrimonio a Monopoli con Vogliacco

La figlia di Sinisa si è unita in matrimonio col giovane calciatore del Genoa, Alex Vogliacco, conosciuto quando Mihajlovic allenava il Torino e lui era nelle giovanili della Juve. Il filo del destino che unirà sempre la famiglia...

Virginia Mihajlovic si è sposata. La giovane influencer, figlia del compianto Sinisa, a differenza di Viktorija che nei mesi scorsi aveva lasciato l'attaccante del Torino Pellegri , ha detto il suo sì. Virginia si è unita in matrimonio nel pomeriggio di ieri con il calciatore del Genoa Alex Vogliacco. La cerimonia si è svolta a Monopoli, in provincia di Bari, terra d’origine dello sposo. Tra i tanti invitati, presenti molti calciatori, anche Dejan Stankovic amico dal legame inossidabile con il papà della sposa.

Gli sposi si erano conosciuti qualche anno fa a Torino, quando Sinisa era allenatore dei granata, mentre Alex Vogliacco era nelle squadre giovanili della Juventus. I due sono diventati genitori nell’ottobre 2021 e ora hanno coronato il loro sogno d’amore. Sinisa Mihajlovic, lottatore in campo e uomo dal cuore d'oro (specie in famiglia) strapperà di certo un sorriso da lassù sapendo della felicità della figlia. La leucemia aveva interrotto la vita di Sinisa negli scorsi mesi ma Virginia lo aveva lì al suo fianco, come presenti anche la mamma Arianna, la sorella Viktorija e i fratelli.