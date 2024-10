In casa Milan è già tempo di valutazioni. L’inizio di stagione non è stato particolarmente brillante, con la squadra di Paulo Fonseca che ha raccolto poco rispetto a quello che ci si aspettava, sia in termini di punti ma anche in termini...

Gennaro Di Finizio 14 ottobre 2024 (modifica il 14 ottobre 2024 | 10:04)

In casa Milan è già tempo di valutazioni. L'inizio di stagione non è stato particolarmente brillante, con la squadra di Paulo Fonseca che ha raccolto poco rispetto a quello che ci si aspettava, sia in termini di punti ma anche in termini di gioco. La squadra sembra ancora in costruzione, ed è per questo che la società già si guarda attorno per capire sé e come agire nella prossima sessione di calciomercato.

Milan, ritorno di fiamma per Jonathan David — Tammy Abraham sembra non convincere per il momento: difficile che il Milan possa provare a riscattarlo alla fine del prestito, con l'attaccante inglese che dunque tornerebbe a Roma alla fine dei questa stagione. Ecco perché il club sta valutando altri profili per dare all'attacco rossonero un giocatore che possa effettivamente fare la differenza.

Il nome che starebbe tornano in auge, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sarebbe quello di Jonathan David: l'attaccante canadese ha il contratto in scadenza nel 2025 e non rinnoverà con il Lille. C'è mezza Europa che sta guardando l'evolversi della situazione, e tra i club interessati ci sarebbe proprio il Milan che già è stato accostato al giocatore negli scorsi mesi.

Il contratto in scadenza ed il legame con Fonseca — Jonathan David, tra l'altro, è stato allenato per due stagioni al Lille proprio da Paulo Fonseca, aspetto che potrebbe essere determinante qualora l'allenatore portoghese proseguisse la sua avventura in rossonero anche dopo questa stagione.

Anche in questo senso, però, le certezze non sono granitiche e tutto troverà un quadro più chiaro con il passare dei mesi. Resta, però, Jonathan David un profilo gradito alla compagine milanista che, in ogni caso, valuterà cosa fare per migliorare la rosa nel reparto offensivo.