Ricevere multe dal Giudice Sportivo è ormai consuetudine per il Milan, diventato habitué in particolar modo per i ritardi nello scendere in campo. Stessa situazione anche per la gara esterna all'Olimpico contro la Roma dello scorso weekend, che è costata ai rossoneri altri 15.000 euro, facendo scattare l'aggravante della recidiva. Per le prime volte infatti, la sanzione del ritardo del fischio d'inizio e della ripresa ammontava dai 3.000 ai 5.000 euro, aumentata poi per la reiterata colpevolezza della squadra. Situazione che non fa assolutamente piacere ai piani alti rossoneri e che, come riporta Calcio e Finanza, sta gravando non poco sulle casse, superando quota 70.000 euro totali fino a questo momento.