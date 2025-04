Questa domenica, Milan e Atalanta si sfidano a San Siro per la 33esima giornata di campionato: come arrivano le due squadre all'incontro.

17 aprile 2025

La domenica di Pasqua si chiude con il big match della 33esima giornata di campionato tra Milan e Atalanta. Le due formazioni si incontrano a San Siro, alle ore 20:45, in una sfida che promette di regalare emozioni. Rossoneri e nerazzurri si presentano infatti alla sfida dopo due belle vittorie arrivate probabilmente in un momento cruciale della stagione.

Come arriva il Milan — È un periodo di grandi alti e bassi in casa Milan, ma come del resto lo è stata tutta la stagione. I rossoneri continuano ad alternare buoni risultati a prestazioni deludenti, come le ultime che hanno portato poi al bel successo di Udine. Da un punto di vista dei numeri, la squadra di Conceiçao c'è. I rossoneri hanno perso solamente una delle ultime 5 giornate di Serie A (al Maradona contro il Napoli), pareggiato con la Fiorentina e vinto con Lecce, Como e Udinese.

A deludere è piuttosto l’atteggiamento della squadra, andata sempre in svantaggio – di due gol contro Lecce e Fiorentina – e costretta poi a rincorrere. Ma c’è forse una luce, che si è accesa sicuramente tardi ma che perlomeno si è accesa. Il 3-4-3 con cui il Milan ha asfaltato l’Udinese ha dato ottime sensazioni e la speranza è che possa regalare ai rossoneri un finale migliore.

Come arriva l’Atalanta — L’Atalanta ha vissuto un crollo verticale. In appena 4 giornate è passata dalla possibilità di riaprire il discorso scudetto e inserirsi nella lotta con Napoli ed Inter a rimettere addirittura in discussione il posto in Champions. Tre sconfitte consecutive per la squadra di Gian Piero Gasperini e tutte in scontri diretti, contro Inter, Fiorentina e Lazio. I bergamaschi hanno attraversato il loro momento di crisi, ma, come per il Milan, l’ultima giornata di campionato ha lasciato sensazioni positive.

La Dea ha sfatato finalmente il tabù Gewiss, dove l’Atalanta non era mai riuscita a vincere nel 2025 – l’ultimo successo contro l’Empoli, il 22 dicembre. La vittoria contro il Bologna ha ridato slancio ai nerazzurri, che sperano ora di poter replicare la buona prestazione anche a San Siro contro il Milan.

Milan e Atalanta, ambizioni diverse e destini incrociati — La stagione di Milan e Atalanta passa in buona parte anche dalla sfida di domenica sera. Paradossalmente ci arriva quasi meglio il Milan, che nonostante tutte le difficoltà arriva da un'iniezione di fiducia non indifferente. Lo 0-4 in Friuli è stato largo ed esagerato e finalmente si sono viste facce sorridenti al triplice fischio, come mai si erano viste nelle ultime settimane. L'Europa è lì, a pochi punti di distanza, ma i jolly per i rossoneri potrebbero essere finiti.

Anche l'Atalanta ha vinto, una partita importante contro un Bologna ben lanciato, ma con una prova che è lontana parente di quelle scoppiettanti e baldanzose di qualche tempo fa. Poi c'è il fattore San Siro, che sarà termometro della passione della sponda rossonera. Non sarà facile, per niente. La Dea è chiamata ad una prova di maturità, anche per dimostrare che ciò che lascia in consegna Gian Piero Gasperini al prossimo allenatore è un gruppo che ha fatto uno step in può, e non soltanto una favola destinata a dissolversi.