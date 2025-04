Atalanta, la storica vittoria in Europa League è pronta a diventare un film

Il percorso della Dea in Europa League

Dopo aver superato da prima il girone, l’Atalanta ha eliminato lo Sporting Lisbona agli ottavi di finale, rimontando l’iniziale svantaggio sia in Portogallo che al Gewiss Stadium. Eroico poi il duello con il Liverpool ai quarti di finale, quando la Dea ha battuto 0-3 gli inglesi ad Anfield. In semifinale è stata poi la volta del Marsiglia, prima della magica notte di Dublino. In finale, i nerazzurri, trascinati da Lookman, hanno sconfitto per 3-0 il Bayer Leverkusen, con i tedeschi che non avevano ancora perso una partita in stagione. Insomma, il percorso dell’Atalanta nell’Europa League 2023/24 è stato davvero magico, meritandosi a pieno titolo di diventare un film.