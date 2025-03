Gasperini dopo Atalanta-Inter: “L’arbitro ha esagerato, ha rovinato una partita”

L'Atalanta esce con zero punti e tante polemiche nello scontro con gli uomini di Simone Inzaghi. Anche il post-partita è caldissimo ai microfoni della stampa

Michele Massa 16 marzo - 23:39

L'Atalanta crolla in casa per 0-2 ai danni della capolista Inter. La squadra di Gasperini lotta nel primo tempo ma nel secondo vive un vero e proprio incubo. Prima Carlos Augusto poi il sigillo di Lautaro Martinez, nel mezzo, la tanto discussa espulsione di Ederson a seguito di un doppio giallo per proteste. Per Gasperini, il post-partita è stato tutt'altro che tranquillo e attacca la classe arbitrale.

Le parole di Gasperini dopo la sconfitta della sua Atalanta contro l'Inter — L'EPISODIO DI EDERSON - "Questo ha rovinato il finale di partita ed è un peccato, per la squadra ma anche per gli avversari e per la gente. Non c'erano i presupposti per questo. C'erano altri 20 minuti altrettanto avvincenti".

UN ARBITRO "ESAGERATO" - "Assolutamente ha esagerato, ci sono stati altri episodi da giallo come su Bellanova. Ederson è un giocatore corretto, è vero che ha sbagliato sull'applauso ma l'arbitro ha rovinato la gara. Ci sono episodi e parole molto peggiori di un applausino. Dopo la partita è scaduta ed è un peccato, era una partita bella tra la prima e la terza. Rovinarla è brutto per tutti".

TEMA SCUDETTO -"Ci sono 9 partite dopo la sosta, dobbiamo ritrovare la forza di giocarle al meglio. Non usciamo ridimensionati, abbiamo giocato contro una delle migliori squadra in Europa cercando di ribattere e di vincere. Di differenza c'è stato il palo di Thuram, per il resto abbiamo creato qualche pericolo più noi. L'Atalanta deve essere molto orgogliosa di queste partite".