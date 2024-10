Milan sconfitto dal Bayer, Fonseca: “La miglior partita da quando sono qui”

Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta del suo Milan patita per mano del Bayer Leverkusen in Champions League.

Gennaro Di Finizio 1 ottobre 2024 (modifica il 1 ottobre 2024 | 23:54)

Il Milan è caduto per la seconda volta in questa Champions League. La classifica recita chiaro, e parla di una squadra con zero punti in classifica dopo due partite. La sconfitta all'esordio contro il Liverpool doveva essere presto dimenticata, ma a mettersi di traverso è stato un Bayer Leverkusen che di misura ha superato i rossoneri.

Merito del gol di Boniface che nel secondo tempo ha firmato il gol partita che ha steso Milan e spinto la squadra di Fonseca nel baratro della Champions League. Per i rossoneri la strada si mette su una salita molto ripida.

Milan sconfitto dal Bayer, parla Fonseca — "Non abbiamo vinto, ma è la partita che mi è piaciuta di più da quando sono arrivato qui", ha detto senza mezzi termini Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport. "Abbiamo disputato una partita fantastica soprattutto nel secondo tempo: non è facile contro una squadra come il Bayer. Siamo tristi e delusi per il risultato, ma io sono soddisfatto per il coraggio e per la forma mostrata", ha ancora detto l'allenatore del Milan.

Fonseca commenta il rigore mancato — L'allenatore ha anche commentato l'intervento di Hincapiè su Loftus-Cheek che ha creato polemica furibonde sui social, con i tifosi che hanno protestato veementemente per un calcio di rigore mancato: "Per me è rigore, è un intervento sulla linea", ha detto Fonseca. "Ciò che è strano è che non hanno nemmeno rivisto la situazione. L'arbitro durante la partita non ha avuto dubbi, ma non mi piace parlare dell'arbitro", le parole del tecnico.

Un passaggio anche sulla partita di Leao: "Nel primo tempo abbiamo avuto più problemi sulla destra che sulla sinistra. E' vero che è difficile far rientrare Leao, ma secondo me abbiamo avuto più problemi sulla destra", ha detto Fonseca.